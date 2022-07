Mercedes opende de kwalificatie sterk met Lewis Hamilton op P1 en George Russell daar slechts 0.033 seconde achter op de tweede stek. In het tweede deel moest laatstgenoemde iets minder dan een halve tel laten op de rapste man Max Verstappen, maar Russell stond er op het moment dat het telde. Hoewel Carlos Sainz met een razendsnelle tijd de touwtjes stevig in handen leek te hebben, wist de Mercedes-coureur daar toch nog een schepje bovenop te doen. Tot ieders verrassing stormde Russell in een 1.17.377 naar zijn eerste pole-position in de Formule 1.

"Ik ben ontzettend blij. Dit is echt fantastisch", trapte Russell met een grote glimlach af kort na het einde van Q3. "Vrijdag hadden we misschien wel onze voorlopig slechtste vrijdag van het seizoen. Er is vrijdagavond door iedereen ontzettend hard gewerkt, al was het nog lastig om de juiste richting te vinden." Maar het juiste pad werd uiteindelijk gevonden. Russell vertelde zich in zijn laatste rondje vanaf de eerste bocht al goed te voelen: "Die was al mega en de tweede bocht was vervolgens ook goed. De rondetijd bleef vervolgens maar komen en komen. Ik kwam over de finish, keek naar het grote scherm en zag dat ik de snelste rondetijd had gereden. Dat gaf echt een bizar goed gevoel."

Zelf tast de kersverse polesitter nog wel in het duister over waar deze tijd vandaan kwam. Op de vraag of Mercedes terug is, antwoordde hij. "Ik heb geen idee om eerlijk te zijn. We moeten onderzoeken waar dit precies vandaan kwam. We hebben in ieder geval een paar ideetjes, maar aan het eind van de rit worden de punten niet in de kwalificatie verdeeld." Sinds Frankrijk heeft Mercedes qua snelheid in de race een stap gemaakt, maar Russell blijft waakzaam. "Over het algemeen is onze race pace prima, al zagen de Ferrari's er vrijdag bijzonder sterk uit. Maar we gaan er zeker voor. Dit is zonder twijfel een bijzondere dag."

