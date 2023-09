Russell vond duels met Hamilton in Japan prima: "Valt niks te bespreken"

Waar het grootste deel van het Formule 1-veld zich aan de voorspelde tweestopper hield in de Grand Prix van Japan, gokte George Russell het toch op de eenstopper. Hij verruilde in ronde 24 van de 52 zijn mediums voor de harde band en reed op die band de race uit, maar kreeg het in de slotfase daardoor bijzonder moeilijk tegen Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton en Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de zevende plaats.

Toch ziet hij wel genoeg positieve punten. "Een driestopper kwam meer in de buurt van het optimale dan de eenstopper, toch maakten we de eenstopper mogelijk", bekijkt Russell het van de zonnige kant. "En het is niet zo dat Piastri aan ons voorbijvloog. Het kostte hem twee ronden en hij haalde ons net aan in tegen het einde van het rechte stuk." Wel denkt Russell ergens dat hij Leclerc achter zich had kunnen houden. "Dus met de snelheid die we in de auto hadden, ben ik blij dat we de gok waagden. De vijfde en zevende plaats is een prima resultaat."

In de slotfase van de race kreeg Russell, die vanwege de eenstopper hard terugviel qua tempo, de opdracht van het team om de positie aan Hamilton af te staan. Hij had immers versere banden en was daardoor sneller, maar zag wel de Ferrari van Sainz steeds groter worden in zijn spiegels. Of Russell vrede had met dat besluit. "Natuurlijk", benadrukt hij. "Je gebruikt de radio als een soort uitlaatklep, want het is zo heet in de auto, het is een lange race, je bent anderhalf uur aan het pushen, je vecht voor elke centimeter. Het hoofddoel is om P2 bij de constructeurs te pakken. Voor mij gaat het helemaal niet meer om het coureurskampioenschap. Lewis bevindt zich in een goede positie om voor een goede positie te vechten. Maar het doel is om dit seizoen voor Ferrari te eindigen en aan volgend jaar te blijven werken. Dus van mijn kant geen problemen."

Niet te ver

Eerder in de race waren de twee Mercedes-teamgenoten al in een strijd met elkaar verwikkeld. Hamilton en Russell gingen naast elkaar door Spoon, waar geen ruimte was voor twee auto's. Russell schoot daardoor wijd, waarop hij op de boordradio vroeg: "Zijn we hier in gevecht met elkaar, of met de rest?" Zelf zag Russell die duels na de race als 'goed, hard' racen. "Ik was er blij mee dat ik me in de positie bevond om hem onder druk te zetten en de actie kon inzetten bij hem. Het was gewoon hard, maar eerlijk racen. Natuurlijk verloren we wat tijd toen we met elkaar bezig waren. En nogmaals, dan ben je wat gefrustreerd op de boordradio, maar dat hoort bij het racen."

Volgens Russell gingen de twee teamgenoten in die strijd niet te ver. "Nee, we verloren gewoon wat tijd ten opzichte van de auto's om ons heen. Zoals gezegd gaan we niet de positie gemakkelijk uit handen geven aan elkaar. Het was nog vroeg in de race. Ik had meer snelheid maar hij zat voor me. Dus ik zei dat dit bij het racen hoort, dan gaan we niet eens bespreken. Er valt niks te bespreken. We hebben wel wat belangrijkere dingen aan ons hoofd, zoals het sneller maken van onze auto."

Video: Russell en Hamilton strijden met elkaar in de GP van Japan