Lewis Hamilton en George Russell eindigden de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada zaterdag als respectievelijk vierde en vijfde, maar schuiven allebei één plek naar voren wegens de gridstraf voor Nico Hülkenberg. Twee weken geleden, in de Grand Prix van Spanje, flankeerden de Mercedes-coureurs winnaar Max Verstappen op het podium. Russell denkt dat zij deze prestatie kunnen herhalen in Montreal.

“P5 is een goede startpositie en ik zie geen reden waarom we niet opnieuw zouden kunnen vechten voor een dubbele podiumplaats”, zei Russell tegen onder meer Motorsport.com, toen de straf voor Hülkenberg nog niet bekend was. “Qua racetempo waren we erg sterk in de tweede vrije training. Ferrari zag er verrassend competitief uit in hun lange runs, maar dat had wellicht te maken met de hoeveelheid brandstof in de auto.”

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz starten de race op het Circuit Gilles Villeneuve als respectievelijk tiende en elfde, waarmee zij geen bedreiging lijken te vormen voor Mercedes. Hetzelfde geldt voor Sergio Perez, die voor het derde raceweekend op rij al voor Q3 klaar was en bleef steken op P12. Wel moeten Russell en Hamilton afrekenen met Fernando Alonso, die door de straf van Hülkenberg naar P2 promoveert naast polesitter Verstappen. Russell ziet de strijd met de Spanjaard met vertrouwen tegemoet. “We zaten in de training niet ver achter Verstappen en waren sneller dan Fernando en Sergio. Het ziet er veelbelovend uit voor de race”, besloot Russell.

Ook Hamilton kijkt naar voren

Waar het zaterdag regende in Montreal, lijkt het in de race droog te blijven. De tweede vrije training op vrijdag was de enige gelegenheid voor de coureurs om op een droge baan te rijden dit weekend. Desondanks heeft Hamilton ‘niet al te veel’ vraagtekens voor de race. “We hebben vrijdag een lange run gedaan, maar dat was aan het begin van de sessie. Toen was de baan veel langzamer. Ik denk dat de anderen hun lange run ongeveer 45 minuten later hebben afgewerkt. We zien wel hoe het gaat”, zei hij.

Ook Hamilton kijkt vooral naar voren, in plaats van naar achteren. “Hopelijk is ons racetempo sterker dan onze snelheid in de kwalificatie, zodat we in de race kunnen strijden met Fernando en Max. Hopelijk kunnen we in elk geval wat druk op één van hen uitoefenen”, aldus Hamilton.

Video: Samenvatting van de kwalificatie in Canada