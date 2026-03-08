Russell dolblij met F1-zege in Melbourne: "Dit voelt ongelooflijk"

Hoewel de Mercedes-coureur zichzelf op zaterdag de beste uitgangspositie verschafte door in de kwalificatie pole-position te bemachtigen, was het zeker geen eenvoudige race voor George Russell. De Brit had geen goede start en kreeg het in de openingsfase flink aan de stok met Charles Leclerc. De beslissing van Ferrari om geen pitstop te maken tijdens een VSC pakte echter in zijn voordeel uit, waarna een relatief comfortabele slotfase volgde.

"Dit voelt ongelooflijk", reageerde Russell na afloop. "We wisten dat het een uitdagende wedstrijd zou worden. Toen ik op de grid aankwam, zag ik dat ik nul procent batterij had. Vervolgens had ik een slechte start en daarna volgden een paar erg spannende gevechten met Charles." Dat hij uiteindelijk als winnaar over de streep kwam, was volgens de coureur uit King's Lynn allesbehalve vanzelfsprekend. "Ik ben erg blij dat ik überhaupt aan de eindstreep ben gekomen", zei hij met een glimlach, om daarna serieuzer verder te gaan: "Het seizoen had niet beter kunnen beginnen."

Russell merkte tijdens de race al hoe groot de invloed van de nieuwe regels is op het racen zelf. "Ik ben blij dat het een leuke race was. We hadden vooraf al zo'n vermoeden dat we een jojo-effect zouden kunnen gaan zien in de race. Zodra een van ons de leiding had overgenomen, leek het haast onmogelijk om daar te blijven." Volgens Russell ligt dat vooral aan de werking van de nieuwe Straight Mode. "Met de Straight Mode verliezen we veel van de voorkant van de auto, waardoor je in de bochten veel last hebt van onderstuur. Dit is iets wat de FIA moet verbeteren, want dit was wel een beetje sketchy."

Ook teamgenoot Andrea Kimi Antonelli kon terugkijken op een geslaagde race. De jonge Italiaan eindigde als tweede en bezorgde Mercedes daarmee direct een één-twee in de openingsrace van het seizoen. "We hadden ons geen betere start kunnen wensen", aldus Antonelli. "Helaas had ik een slechte start. Ik verloor veel plaatsen en moest me daarna terug naar voren vechten, maar alles bij elkaar was het een goede race. Ik kon een sterk tempo rijden, met name aan het einde."

De Mercedes-jongeling liet daarnaast weten erg te hebben genoten van de gevechten op de baan. "Tijdens de eerste paar ronden werd er flink gevochten. De Overtake is zo krachtig dat je veel acties kunt maken. Dat was erg leuk." Antonelli kijkt daarom nu al uit naar het vervolg van het seizoen. "Ik heb nu al zin in de race van volgende week."