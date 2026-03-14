Russell: "Zelfs diehard F1-fans vinden nieuwe regels minder erg dan gedacht"
George Russell verdedigt de nieuwe Formule 1-reglementen en stelt dat diehard-fans de regels voor 2026 meer waarderen dan ze vooraf hadden gedacht.
Foto door: Mark Thompson / Getty Images
De Formule 1-auto's van 2026 leunen veel meer op het vermogen van de elektromotor, met alle gevolgen van dien voor de baanactie. Coureurs moeten hierdoor meer lift and coast toepassen en soms zelfs terugschakelen op een recht stuk, wat leidt tot een 'jojo'-achtige manier van racen. Dat is in Australië en tijdens de sprint in China ook duidelijk naar voren gekomen.
In Melbourne bleven Charles Leclerc en uiteindelijke winnaar George Russell lange tijd stuivertje wisselen. De Brit beleefde zaterdag in de sprintrace in China een vergelijkbaar duel met Lewis Hamilton. Russell geniet van deze nieuwe stijl van racen, wat ingaat tegen de meer gangbare mening in de paddock. Max Verstappen en Lando Norris behoren tot de grootste critici van het nieuwe reglement.
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Gevraagd of de 'jojo'-duels gedurende het seizoen 2026 zullen blijven voorkomen, antwoordt Russell: "Eerlijk gezegd weten we dat op dit moment nog niet. Er valt nog veel te leren. Zowel in Melbourne als vanochtend in de sprintrace had ik waarschijnlijk een paar dingen net iets anders kunnen doen om die leiding eerder vast te houden."
"Maar met de inhaalmodus kan de coureur achter je de boostknop gebruiken tot ongeveer 330 km/u, terwijl de coureur vooraan hem slechts tot 290 km/u kan gebruiken. Het lijkt eigenlijk best goed te werken."
"Het is geen DRS, maar het werkt volgens een vergelijkbaar principe wat betreft het snelheidsverschil. Ik vind het behoorlijk interessant en leuk. En ik denk dat zelfs sommige diehard-fans het misschien minder erg vinden dan ze een week geleden dachten, al moeten we het gewoon nog wat tijd geven."
Juist meer zoals karten?
Een van de voorspellingen over de nieuwe auto's was dat ze totaal anders zouden zijn dan alles wat coureurs eerder hebben gereden. Zo zei Esteban Ocon in de winterstop dat "we alles kunnen vergeten wat we sinds de karts hebben geleerd".
Maar na een paar races denkt Russell juist het tegenovergestelde van de Haas-coureur, mede omdat er tot nu toe nog geen dominante winnaar van een race is geweest.
"Vorige week leek het alsof Lewis het een beetje aan het managen was en Charles en mij met elkaar liet vechten, waarna hij klaarstond om toe te slaan", stelt Russell. "En vandaag ook. Lewis en ik waren met elkaar in gevecht en Charles stond klaar om toe te slaan. Er gebeurt dus veel, maar het maakt het ook behoorlijk leuk en het voelt eigenlijk meer als karten van vroeger – de top-drie of top-vier coureurs doen allemaal mee om de overwinning."
"Ik kan me niet herinneren dat de Formule 1 ooit zo was, dat je drie of vier auto's echt op de baan voor dezelfde positie ziet vechten."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties