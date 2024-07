Russell crashte bijna door overenthousiaste radioboodschap Wolff

George Russell won de race op de Red Bull Ring nadat het leidende duo Max Verstappen en Lando Norris elkaar van de baan reed. Russell nam de leiding over met nog zeven ronden te gaan en Oscar Piastri op 2,5 seconden achterstand. Op het beslissende moment, meldde teambaas Toto Wolff zich over de boordradio met een luid "je kunt dit winnen, George!" Russell reageerde als door een wesp gestoken en zei kortaf "laat me rijden", waarmee hij suggereerde dat de boodschap van Wolff niet op het juiste moment kwam.

Terugkijkend zei Russell over het moment. "Ik wist dat Oscar [Piastri] snel zou zijn. Tegen het einde van de race kwam hij uit het niets opzetten. Ik reed op harde banden en dat was al moeilijk genoeg. Toen schreeuwde Toto ineens in mijn oor: 'Je kunt dit winnen!' Ik crashte bijna toen hij in mijn oren schreeuwde, zo hard was het. Ik denk dat het gewoon de passie laat zien die we allemaal delen."

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wolff gaf toe dat zijn radioboodschap verkeerd getimed was en dat hij niet had gekeken waar Russell zich op het circuit bevond voordat hij zijn oproep deed. "Dat was een van de stomste dingen die ik ooit heb gedaan, moet ik zeggen. Ik heb helemaal niet gekeken waar hij was", gaf Wolff toe aan Sky Germany. "Ik zag ze [Norris en Verstappen] tegen elkaar botsen. Hij [Russell] gaat vol in de remmen met 320 km/u en ik vertel hem dat zij met elkaar in botsing zijn gekomen. Het is de eerste keer in twaalf jaar dat me zoiets overkomt."

Virtual safety car

Drie ronden voor de crash tussen Verstappen en Norris kreeg Russell van zijn race engineer Marcus Dudley te horen dat hij een kans had om te winnen, gezien de intensiteit van de strijd vooraan. Russell erkende dat Piastri hem snel inhaalde, maar de Engelsman kreeg hulp van de virtual safety car. "Ik wist dat Oscar snel was en toen we aan de leiding kwamen, wist ik dat het een uitdagende laatste zes ronden zouden worden", blikte Russell terug. "Mijn banden hadden het moeilijk; die safety car hielp een beetje omdat mijn banden oververhit raakten en ik ze daardoor kon afkoelen."