Russell: Crash achter safety car was ‘extreem teleurstellend’

Russell reed op het randje van de punten tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna toen Max Verstappen een klapband kreeg, uit de race spinde en een safety car-fase veroorzaakte. Door de daaropvolgende pitstops schoof hij op naar de tiende positie, maar daarna ging hij achter de safety car in de fout. De Brit spinde en ging hard de muur in, waardoor zijn race tot een einde kwam en hij zijn kansen op zijn eerste punten in de Formule 1 in duigen zag vallen. Hierdoor Russell nu 34 Grands Prix gereden, zonder ooit een punt behaald te hebben.

“Ik weet het niet”, zei Russell toen hij de vraag kreeg wat hij moet doen om punten te scoren. “In ieder geval geen domme fouten maken zoals ik vandaag deed. Het was een race waarin ik vanaf de eerste ronde tot dat moment zo hard mogelijk pushte, agressiever dan ik ooit ben geweest. Achter de safety car wilde ik dat blijven doen, want ik wist dat ik agressief moest blijven om kans te maken op een punt op mijn oude banden terwijl de mannen achter mij op nieuwe banden reden. En zodra ik de auto verloor, stond ik in de muur. Dat was extreem teleurstellend. Ik wil me verontschuldigen naar alle jongens [van het team].”

Toch weet de Williams-coureur wel een positief punt van de GP van Emilia-Romagna aan te wijzen: hij is blij met de agressiviteit die hij op Imola toonde. “Het positieve is dat we op eigen kracht in die positie kwamen. Ik wist [Esteban] Ocon te pakken en bij hem weg te lopen. In de openingsfase van de race had ik dezelfde snelheid als de McLarens voor mij. De auto kwam dit weekend tot leven en was heel, heel snel. Dat komt denk ik doordat we de auto week na week steeds beter begrijpen. Mijn eerste ronden waren niet zo goed en ik deed een gewaagde, agressieve actie op Sebastian [Vettel] in de eerste bocht. Dat is iets waaraan we wilden werken. En zoals ik al zei heb ik soms misschien het gevoel dat ik te conservatief ben in de races. Vandaag vond ik duidelijk de limiet.”

Met medewerking van Adam Cooper