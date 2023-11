Russell crasht tijdens F1-bandentest Abu Dhabi, Sainz opent als snelste

Voordat de Formule 1-wereld de welverdiende winterstop ingaat, mag het 2023-materiaal nog eenmaal uit de pitbox. In Abu Dhabi staat de collectieve bandentest op het programma, die net als vorig jaar slechts één dag beslaat, waar dat er in het verleden twee waren. Alle teams zetten twee auto's in, waarvan eentje voor de zogenaamde 'young driver test' is met een rookie achter het stuur. Williams maakt van de gelegenheid gebruik om Franco Colapinto zijn eerste meters in een Formule 1-auto te laten maken, terwijl Ayumu Iwasa dat namens AlphaTauri doet. De bandentest is met de compounds van het 2023-seizoen, aangezien die ook volgend jaar worden gebruikt.

Testdag begint later dan gepland, tijd niet ingehaald

De testdag zou in eerste instantie negen uur duren, maar dat wordt in de praktijk 25 minuten korter. De medisch helikopter was om negen uur lokale tijd nog niet op het circuit, waardoor het licht aan het eind van de pitstraat langer op rood bleef staan dan gepland. In eerste instantie was het plan om 25 minuten langer door te gaan, al is op basis van artikel 10.6A van het sportief reglement besloten dat er om 18.00 uur lokale tijd toch een punt achter wordt gezet.

Toen het licht na het oponthoud alsnog op groen sprong, was George Russell als eerste op het asfalt te vinden. De nummer drie van afgelopen zondag neemt samen met Frederik Vesti de honneurs waar bij Mercedes, Lewis Hamilton is afwezig. Sergio Perez en Jake Dennis rijden bij afwezigheid van Max Verstappen namens Red Bull Racing, waarbij de Mexicaan een eerste richttijd op de klok bracht. Perez opende op softs met 1.27.006, gevolgd door Oscar Piastri. Felipe Drugovich, die bij Aston Martin de hele dag rijdt en Fernando Alonso en Lance Stroll de andere auto ziet delen, zou die tijd niet veel later pakken. Nadien mochten alle coureurs de pitstraat weer opzoeken, doordat de rode vlag werd gezwaaid. Een waterlek tussen de bochten 13 en 14 - het gedeelte onder het hotel door - bleek de boosdoener, al was het oponthoud van korte duur.

Russell crasht, extra werk voor Mercedes-monteurs

Eenmaal weer op de baan nam Perez het stokje over, alvorens Carlos Sainz er even goed voor ging zitten in zijn Ferrari. De Spanjaard stapte voor de ochtenduren in de SF-23, waarna Charles Leclerc het stuur in de middag overneemt. Robert Shwarzman werkt overigens de rookietest af namens de Scuderia. Sainz nam de kop gezwind over met 1.25.168 en versnelde daarna nog verder tot 1.24.799. Het zou halverwege de testdag genoeg zijn voor de toptijd, al is die nog wel ruim een seconde langzamer dan de poleronde van Verstappen op zaterdag. Daar moet natuurlijk wel bij vermeld dat de omstandigheden toen aanmerkelijk beter waren onder het kunstlicht.

Perez gaf als tweede man een seconde toe in de eerst vierenhalf uur van de test, Oscar Piastri completeerde achter hem de top drie. Met een vierde plek is Drugovich - die tijdens de eerste vrije training op vrijdag ook al indruk maakte - de snelste rookie gebleken, voor Shwarzman. Russell bezet de zesde plek in de tijdenlijst, maar kende geen vlekkeloze eerste helft van de dag. Net na 13.00 uur lokale tijd werd de rode vlag nogmaals gezwaaid doordat auto nummer 63 zou zijn stilgevallen bij bocht zes. Toen de Mercedes-bolide werd teruggebracht naar de pitstraat, bleek er iets meer aan de hand dan dat. Zoals in de onderstaande Tweet te zien is, crashte Russell bij bocht 6. Volgens Mercedes hangt het moment samen met een 'car failure', oftewel een technisch probleem dat nog wordt onderzocht. Doordat de auto rechtsvoor behoorlijk beschadigd is, krijgen monteurs op de laatste actiedag van 2023 in ieder geval nog meer werk dan gewenst. Mercedes weet momenteel nog niet of Russell in het restant van de testdag weer in actie kan komen.