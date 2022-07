George Russell voegde zich na drie F1-seizoenen bij Williams begin dit jaar bij Mercedes, maar moest in de eerste negen races voornamelijk aan de slag met het oplossen van problemen met de W13. Door de nieuwe technische reglementen worden diverse teams geplaagd door porpoising en bouncing, waarbij Mercedes het hardst wordt geraakt. Er werden tot dusver slechts vijf podiumplekken behaald, terwijl Red Bull Racing en Ferrari steeds verder weglopen in het constructeurskampioenschap.

De geïntroduceerde upgrade in Barcelona heeft het Duitse merk grotendeels van porpoising verlost, maar in plaats daarvan kreeg het bouncing terug. Toch kan Mercedes meer performance trekken uit de wagen dan voor de Spaanse Grand Prix. Het stuiteren gebeurt nu met name in de bochten. "De verdwijning van porpoising op de rechte stukken in Barcelona kwam als een verrassing", zegt Russell tegen Motorsport.com. "In plaats daarvan ging het naar de hogesnelheidsbochten. Als je naar onze of Ferrari's onboard kijkt tijdens de kwalificatie in de derde en negende bocht aldaar, dan hoor je het geknal. Dat was op een snelheid van 250 kilometer per uur, Copse is 300 kilometer per uur. Dit gaat niet eenvoudig worden, maar meerdere teams zitten denk ik in hetzelfde schuitje."

Russell zegt dat hij vorig F1-seizoen vanaf de eerste vrije training al vol gas door Copse kon met de Williams FW43B, wat toen de traagste auto was. "Ik weet vrij zeker dat dat dit keer niet gaat, zelfs al hebben we significant meer downforce." Ondanks dat Russell het gevoel in de hogesnelheidsbochten in Barcelona verschrikkelijk vond, was Mercedes wel de snelste in die gedeeltes. Het Britse raceteam neemt ook een grote update mee naar Silverstone in de hoop weer een stap te maken.

Red Bull-teambaas Christian Horner tipte Mercedes als een belangrijke tegenstander in de voorhoede op Silverstone, nadat de renstal eerder worstelde op stratencircuits als Monaco, Baku en Canada. De Mercedes-coureur denkt echter dat het team eerst maar verder op zoek moet naar oplossingen en dat bepaalde circuits geen garanties zijn voor succes.

"Ik denk dat we inmiddels wel weten dat we veel potentie hebben", zegt Russell over de W13. "De laatste drie races hebben ons verrast. Ze zijn namelijk heel anders dan Barcelona. De drie stratencircuits waren hobbelig en hadden veelal bochten met lage snelheid. Als je een sterke auto hebt voor langzame bochten en een auto die goed over hobbels en kerbstones gaat, dan was je snel op alle drie de banen. We gaan nu naar Silverstone, Oostenrijk, Paul Ricard en Boedapest. Dat zijn meer traditionele banen. Het is helaas een feit dat we op elke baan weer andere problemen ontdekken. Er zijn dus geen garanties dat we de boel daar op stelten gaan zetten."