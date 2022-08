Max Verstappen was zaterdag een klasse apart in de kwalificatie op Spa-Francorchamps. De regerend wereldkampioen klokte de snelste tijd, met een verschil van meer dan 0,6 seconde naar nummer twee Carlos Sainz. Omdat Verstappen dit weekend van een nieuwe power unit is voorzien, wordt hij op de startopstelling teruggezet naar de vijftiende plek. Op de achtste startrij heeft hij gezelschap van Charles Leclerc, die eveneens een gridpenalty wegens een motorwissel incasseert.

Op voorhand lijkt de strijd om de winst in de Grand Prix van België een gevecht te worden tussen Sainz en Sergio Perez, die samen op de eerste startrij mogen plaatsnemen. George Russell heeft echter andere verwachtingen. “Ik denk dat Max zich door het veld naar voren gaat snijden en de race vrij comfortabel zal winnen”, zegt de Mercedes-coureur. “Red Bull en hij liggen mijlenver voor op de concurrentie. Wat betreft Charles heb ik echt geen idee, om eerlijk te zijn.”

Russell rekent op eenzame race

Zelf kwalificeerde Russell zich als achtste, op maar liefst 2,1 seconde achterstand van Verstappen. Door de gridstraffen van Verstappen, Leclerc en Esteban Ocon schuift de Brit op naar P5 op de startopstelling, achter Fernando Alonso en teamgenoot Lewis Hamilton op rij twee. Russell verwacht dat Hamilton en hij een eenzame wedstrijd tegemoet gaan. “Ik denk dat we Fernando kunnen pakken. Waarschijnlijk finishen we uiteindelijk in niemandsland achter de top-vier en voor de rest”, aldus Russell.

Teambaas Toto Wolff was zaterdag witheet. Hij noemde de kwalificatie van Mercedes ‘de slechtste van de afgelopen tien jaar’. Volgens Russell, die voor de vorige race in Hongarije nog op pole-position stond, slaagde het team er niet in om de banden op de juiste temperatuur te krijgen. “We weten dat we geen auto hebben die twee seconden tekortkomt, dus we hadden het in de kwalificatie gewoon niet voor elkaar”, verklaart Russell. “Dit is eenmalig, al blijft het een bittere pil als je de vorige keer nog pole pakte.”

Video: Verbazing bij Mercedes over het gat naar Max Verstappen