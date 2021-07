Russell krijgt drie startplaatsen straf voor aanvaring met Sainz

Carlos Sainz legde George Russell meteen het vuur aan de schenen nadat de lichten boven het rechte stuk waren gedoofd voor de eerste sprintrace in de Formule 1. De Brit wist de Spanjaard in de eerste bochten voor te blijven, waarna de Ferrari-coureur een poging deed om de Williams aan de buitenkant van Brooklands te passeren. Russell blokkeerde echter een wiel en tikte tegen de linker achterband van Sainz, die daardoor van de baan raakte. Na een ritje door het gras keerde de Madrileen als laatste terug op de baan, waarna hij zich in het restant van de wedstrijd nog wist terug te knokken naar de elfde plek. Sainz finishte uiteindelijk zelfs maar 1,1 seconde achter Russell, die negende werd.

Russell deed het moment direct na de wedstrijd af als een race-incident en ging er dan ook vanuit dat hij geen straf zou krijgen. Gevraagd of hij zich zorgen maakte dat hij mogelijk nog een penalty aan de broek zou krijgen, reageerde de Brit tegenover onder andere Motorsport.com: “Nee, totaal niet, om eerlijk te zijn. Ik zat aan de binnenkant en hij aan de buitenkant. Dus hij kwam mijn kant op om de deur dicht te gooien. Ik kon niet verder insturen dan ik al deed. Het was puur de hoek waarmee hij op mij af kwam. Ik blokkeerde in een poging aan de kant te gaan, wat aantoont dat er niets was wat ik nog meer had kunnen doen. Het was in mijn ogen een typisch race-incident.”

Sainz noemde het voorval ‘ongelukkig’, al was er volgens hem wel degelijk iemand schuldig aan het gebeuren. “Het was duidelijk een fout van George”, zei hij bij Sky Sports. “Het is lastig voor ons om in elkaars vuile lucht te rijden, een fout zoals hij maakte is snel gemaakt. Maar ik heb er vandaag een hoge prijs voor moeten betalen. Ik lag tiende en viel terug naar de laatste plek. Uiteindelijk kwam ik nog terug naar de elfde positie en finishte ik vlak achter hem. Maar het doet pijn, want het was dit keer niet mijn fout. Het was ongelukkig, maar we zullen zien wat er gebeurt.”

De stewards namen het incident onder de loep en kwamen tot de conclusie dat Russell de botsing had veroorzaakt. “Auto 63 blokkeerde zijn voorwielen kort, onderstuurde richting de rand van de baan bij de exit van de bocht en kwam in aanraking met Auto 55, die van de baan werd gedwongen en het gras op moest. Auto 63 wordt schuldig geacht aan het incident”, laat de wedstrijdleiding in een verklaring weten. Ook deelt zij mee dat Russell voor een dergelijk vergrijp normaal gesproken een tijdstraf zou krijgen, maar gezien de kortere duur van de sprintrace en het feit dat deze tot doel heeft de grid voor de race op zondag te bepalen, werd een gridstraf toepasselijker gevonden. Russell wordt door zijn penalty teruggeworpen naar de twaalfde startpositie. Het strafpunt op zijn licentie is zijn zevende in twaalf maanden tijd.

Sainz moest ook nog voor twee andere zaken bij de stewards komen: het niet veilig terugkeren op het circuit na zijn uitje over het gras en het niet correct volgen van de procedure voor oefenstarts aan het einde van de tweede vrije training eerder op zaterdag. Voor dat eerste bleef hij onbestraft. De stewards vonden dat Sainz voldoende had gedaan om veilig terug te komen op de baan. Voor die tweede zaak kreeg de Ferrari-coureur een reprimande. Sebastian Vettel en Nikita Mazepin maakten exact dezelfde overtreding aan het einde van de tweede oefensessie en ontvingen om die reden eveneens een waarschuwing.