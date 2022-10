Russell blij met F1-zitje voor Nyck de Vries: "Hij verdient dit"

George Russell en Nyck de Vries kwamen elkaar voor het eerst tegen in de kartsport, waar ze uitkwamen in verschillende categorieën. De oudere De Vries begon vervolgens als eerste aan de beklimming van de raceladder. In 2018 troffen ze elkaar weer in het F2-kampioenschap. Russell pakte dat jaar de titel, voor Lando Norris, Alexander Albon en De Vries. Vanaf dit jaar zijn ze teamgenoten bij Mercedes, met Russell als coureur naast Lewis Hamilton en de man uit Sneek als test- en reserverijder.

De afgelopen jaren was De Vries steeds in gesprek met verschillende F1-teams voor een zitje. Nadat Albon voor dit seizoen een mogelijkheid bij Williams wegkaapte, waren alle pijlen gericht op 2023. Uitgerekend bij een invalbeurt voor dezelfde Albon tijdens de Grand Prix van Italië kwam de doorbraak. Na een sterk optreden in alle sessies, met de negende plaats in de race als kerst op de taart, stond men in de rij. Williams wilde De Vries graag voor volgend jaar vastleggen en bij Alpine mocht De Vries een keer gaan testen. Tevens kwam de Fries in beeld als potentiële vervanger van Pierre Gasly bij AlphaTauri, voor het geval dat Gasly de vrijgekomen plaats bij Alpine zou innemen. Dat scenario werd de waarheid. De Vries is volgend jaar de teamgenoot van Yuki Tsunoda.

"Van de kartboys was Nyck de enige die de F1 niet had gehaald en dat wel verdiende", vertelt Russell tegen Motorsport.com. "Vijf coureurs streden in 2011 en 2012 in karts tegen elkaar: Alex [Albon], Max [Verstappen], Charles [Leclerc] en Nyck. Nyck was de enige die de Formule 1 niet haalde. Ik ben blij dat hij hier nu ook is."

Op de vraag of hij De Vries nu hoger inschat, door hun samenwerking bij Mercedes, zegt Russell: "Ik heb Nyck altijd hoog aangeslagen. In karting was hij de te kloppen man. Ik heb nooit tegen hem geracet in karting, maar van ons allemaal was hij daar waarschijnlijk het meest succesvol. Mijn waardering is nooit minder geworden. Ik denk dat je om in de F1 te komen, moet toeslaan op het juiste moment, wanneer zich een kans voordoet. Soms staan alle sterren niet goed, maar in Monza wel. Het maakte het waarschijnlijk de pech en het misgrijpen van de afgelopen jaren in een klap goed."

De Vries wordt 28 aan het begin van volgend seizoen en heeft in verschillende autosportklassen veel ervaring opgedaan. "Ik ben dan ook benieuwd hoe hij het zal doen", aldus Russell. "Ik twijfel er niet aan dat hij goed zal presteren. Hij heeft alles in zich om een groot F1-coureur te worden. Ik weet zeker dat hij het geweldig zal doen."

Lando Norris: "De Vries is een topcoureur"

Ook voormalig F2-rivaal Norris vindt dat De Vries zijn kans verdient. "Hij is duidelijk een heel goede coureur", zei de McLaren-piloot toen hem door Motorsport.com werd gevraagd naar De Vries' promotie naar de koningsklasse. "Ik denk dat hij dat al vanaf het begin in de karting heeft bewezen. Hij heeft in het karten volledig gedomineerd, werd wereldkampioen Formule E en deed veel andere dingen. Nyck is dus een topcoureur. Hij verdient het duidelijk. Hij deed het goed in Monza en heeft toen zijn waarde bewezen. We zullen volgend jaar zien wat hij nog meer kan."