Russell blij dat 'superster' Hamilton doorgaat in de Formule 1

Zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton zette vorige week zijn handtekening onder een nieuw tweejarig contract met Mercedes, waardoor hij in ieder geval tot het einde van het seizoen 2023 bij het team zal blijven. Het contract loopt net een maand voor Hamiltons 39ste verjaardag af, maar de Engelsman vertoont volgens George Russell nog geen tekenen van slijtage. Hij is dan ook van mening dat het goed is dat Hamilton nog enkele jaren op de grid blijft. “Ik ben echt blij dat Lewis in de sport blijft. Hij is duidelijk een wereldwijde superster en presteert nog steeds op een uitzonderlijk niveau”, complimenteert Russell zijn landgenoot. “Ik denk dat hij als een goede wijn is, hij wordt steeds beter met de jaren. Max [Verstappen] en Red Bull lijken erg sterk, maar ik ben er zeker van dat Lewis zal blijven pushen. Zoals gezegd, ik denk dat het echt geweldig is voor de Formule 1 om een man als Lewis te hebben.”

Russell is nadrukkelijk in de race om vanaf volgend seizoen teamgenoot te worden van Hamilton. Het contract van de Mercedes-junior bij Williams loopt eind dit seizoen af, en Mercedes overweegt om hem het stoeltje van Valtteri Bottas te geven. Op de vraag of het nieuws dat Hamilton nog een paar jaar doorgaat ook voor hem goed nieuws is, zei Russell. “Als Lewis volgend jaar niet op de grid zou staan, zou dat jammer zijn, want dan missen we een van de grootsten aller tijden. En voor mij persoonlijk; ik wil het opnemen tegen de beste coureurs ter wereld, en eerlijk gezegd denk ik dat we op dit moment een hele goede groep coureurs hebben die het verdienen om hier te staan.”

Mercedes wil binnen niet al te lange tijd uitsluitsel geven over de toekomst van Bottas en dus ook Russell. De Engelsman heeft echter geen haast om een beslissing over zijn toekomst te forceren. “Ik zal echt niemand onder druk zetten. Ik wil gewoon mijn prestaties op de baan voor zich laten spreken en me op de races concentreren. Als ik op het circuit mijn werk doe dan komt alles vanzelf goed”, aldus Russell. “Mercedes heeft me door de jaren heen goed leren kennen en ik heb dagelijks contact met ze. Ze zullen – wat ze ook besluiten – het afronden op het moment waarvan zij denken, dat het afgerond moet worden."