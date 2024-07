George Russell verraste vriend en vijand toen hij op de Red Bull Ring als winnaar over de streep kwam. Zonder het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris was het niet gelukt, maar de Britse coureur reed tot dat moment een zeer solide race. Enkele dagen voor de overwinning werd Russell nog gevraagd of hij bezwijkt onder de druk, verwijzend naar een ongelukkige race in Montreal eerder dit seizoen. “Ik hoef niet te reageren op die mensen”, antwoordde de inmiddels tweevoudig Grand Prix-winnaar.

Beter dan Hamilton

Toch wil de Britse coureur er graag een aantal woorden aan vuil maken. “Ik ben gefocust op mijn taak. Ik kan zeventig ronden één tiende van de pace rijden, zonder een fout te maken.” De Britse coureur vergelijkt zichzelf met de Russell van 2022, toen hij voor het eerst bij een topteam zat. “Toen maakte ik geen enkele fout, maar ik reed niet op de limiet zoals ik dat nu doe.” Volgens de 26-jarige coureur uit dit zich in het kwalificatieduel met zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Na de Oostenrijkse Grand Prix staat het 9-2 in het voordeel van Russell. “Ook eindig ik in de meeste races nu voor hem.”

Sinds Russell is aangetrokken als teamgenoot van Hamilton is Mercedes niet meer in staat geweest een auto te bouwen die mee kan doen om het kampioenschap. De Formule 2-kampioen van 2018 is zich ervan bewust dat zijn staat van dienst er een stuk fraaier uit zou zien als hij een paar jaar eerder bij het Duitse team was gekomen. “Als het een ander tijdperk was dan had ik dit seizoen acht pole-positions op mijn naam staan, en ook een aantal overwinningen”, zegt de coureur zonder enige twijfel. “Ik heb altijd vertrouwen gehad in mezelf.”

Canada was erop of eronder

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Russell haalt de race in Canada aan, waar de coureur uit King’s Lynn vanaf pole begon maar door een reeks aan fouten niet kon kapitaliseren. “Ik had een tiende langzamer kunnen rijden, dan had ik geen fouten gemaakt en was ik alsnog op P3 geëindigd. Dan leek het alsof ik een vlekkeloze race had gereden, maar ik had mezelf voor mijn kop geslagen wetende dat ik niet tot de limiet was gegaan.”

De Britse coureur denkt dat zijn aanpak anders zou zijn als hij samen met Max Verstappen om het kampioenschap vecht. “In Canada ging ik over de limiet heen, omdat ik dacht dat het mijn enige kans op een overwinning was. Anders had ik gezegd: P2 is het beste resultaat vandaag. Dat zou ik accepteren, maar ik probeerde het onderste uit de kan te halen om een extra overwinning op mijn naam te zetten.”

In 2022, Russell’s eerste jaar bij Mercedes, was de Brit samen met Verstappen en Sergio Perez de coureur met de meeste puntenfinishes. “Ik zou liever zo consistent als in 2022 zijn, maar na zes jaar in de Formule 1 haal ik niet veel voldoening uit top 5-finishes. Dat jaar finishte ik vaker in de top-vijf dan wie dan ook, maar ik finish liever iedere race P6 met twee overwinningen tussendoor dan iedere race P5, P4, P3, zonder een zege. Ik hoop dat die mentaliteit volgend jaar anders zal zijn, als we een auto hebben die kan strijden voor het kampioenschap”, aldus de tweevoudig GP-winnaar.