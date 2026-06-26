Russell beschouwt "zorgwekkende" snelheid McLaren als "echte bedreiging" tijdens GP Oostenrijk

Mercedes-coureur George Russell beschouwt de McLaren als een ‘echte bedreiging’ voor zijn team tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk dit weekend, nadat hij zich tijdens de trainingen van vrijdag zorgen maakte over het racetempo van het papaja-team.

Kimi Antonelli was vrijdag de snelste in beide trainingssessies op een verzengend hete Red Bull Ring, en in FP2 was de Italiaan 0,237 s sneller dan Oscar Piastri van McLaren en nog eens een tiende sneller dan Lando Norris, die zich herstelde van de verloren tijd in FP1 als gevolg van een hydraulisch lek.

Russell kwam in FP2 niet verder dan de zesde plaats nadat hij een fout had gemaakt tijdens zijn snelste ronde, maar volgens hem was dat „niets om je zorgen over te maken“.

Maar hij maakte zich veel meer zorgen over het potentieel van de twee McLarens, omdat die er in race-uitrusting competitief uitzagen.

"FP1 was voor ons beiden een zeer sterke sessie", zei Russell. "En toen, meteen bij de start van FP2, zag McLaren er eerlijk gezegd razendsnel uit. Hun racetempo en hun tempo per ronde zien er behoorlijk goed uit.

"Ik denk dat de grootste zorg voor ons is dat we het tempo van McLaren en Ferrari daar ook zien. FP1 was een makkie, maar FP2 was een uitdaging."

Oscar Piastri, McLaren Foto door: Mark Thompson / Getty Images

In Barcelona legde Andrea Stella, teambaas van McLaren, uit dat het voordeel van het team op het gebied van bandenbeheer in de hitte niet was doorgetrokken vanuit voorgaande jaren. Maar Russell vindt dat de prestaties van het team tijdens de heetste races van 2026 iets anders suggereren.

Toen hem werd gevraagd of McLaren dit weekend een echte bedreiging vormt, antwoordde hij: "Ik denk van wel. Ik denk dat er een duidelijke trend is dat ze sterk zijn in deze hete races. Dat zagen we vorig jaar. We zien het nu al jaren.

"Miami was de eerste echt hete race, en ze hadden die aantoonbaar kunnen winnen. In Barcelona had Lando een vergelijkbaar tempo als wij en Lewis. En hier zien ze er weer erg sterk uit, dus er is een duidelijke trend bij deze hete races dat zij een stapje extra lijken te zetten, terwijl wij misschien een stapje terug doen.

"Het was echt een verrassing om in de eerste ronde van de FP2 te zien dat de McLarens helemaal vooraan stonden, en hun racetempo, vooral dat van Lando, zag er iets beter uit dan dat van ons."

Piastri van McLaren was er niet helemaal van overtuigd dat hij dit weekend Russell en Antonelli zou kunnen bijhouden.

"Ik weet niet of we mee kunnen doen met Mercedes," zei de Australiër. "We lijken na hen min of meer de beste van de rest te zijn. Maar ik denk dat Kimi en Mercedes altijd veel tempo vinden tussen vrijdag en zaterdag, dus ik verwacht dat ze morgen heel, heel snel zullen zijn."

Lando Norris verloor tijd op de baan tijdens FP1 door een hydraulisch lek. Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Neil Houldey, technisch directeur van McLaren, kon een glimlach niet onderdrukken toen Russells vleiende opmerkingen aan hem werden voorgelegd, maar verwachtte dat ook Ferrari en de sterk verbeterde Red Bull mee zouden doen om de prijzen.

"Ik zou graag willen denken dat George gelijk heeft, maar ik denk dat we hier realistisch moeten zijn," antwoordde Houldey. "We hebben niet veel meegenomen van de vorige race. We hebben enkele kleine aanpassingen gedaan.

"We hebben nog steeds wat kansen, maar we hebben gezien hoe snel Kimi was en ik weet zeker dat George in staat is om dezelfde rondetijden neer te zetten als Kimi. We weten dat Ferrari in Barcelona heel, heel snel was, en er is geen reden waarom ze hier niet net zo snel zouden zijn. Red Bull heeft een groot pakket meegenomen, en we kunnen verwachten dat ze vooraan zullen rijden.

"Dus eigenlijk denk ik dat het hier in ieder geval om die acht coureurs gaat die meedoen in de strijd, en we weten op dit moment nog niet waar we staan."