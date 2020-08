Russell zette 'belangrijke stap' in leerproces bij Spaanse GP

Duelleren met andere coureurs kon George Russell door de trage FW42 van Williams niet in 2019. Zijn enige concurrent met wie hij af en toe eens wiel aan wiel kon rijden was teamgenoot Robert Kubica. Dit jaar is het materiaal van Williams een stuk beter en kan het team af en toe de strijd aangaan met het achterste deel van de middenmoot. Zo ook in Spanje, waar Russell de hele race aan het strijden was op weg naar P17. Na de race verklaarde Russell dat hij het fijn vond om de strijd aan te binden met andere teams.

“Ik voel me nu goed, ik heb weer vertrouwen”, zei Russell. “In de slotfase ging mijn tempo hard achteruit, maar ik gaf alles wat ik had. Uiteindelijk is het als coureur heel, heel lastig als je constant aan het verdedigen bent. Als je in een auto zit die niet zo snel is als de anderen, dan is het lastig om tegen ze te racen. Maar ik heb er echt van genoten. Dat gevoel van racen, de druk van iemand achter je die probeert om je in te halen, coureurs voor je die ik probeerde aan te vallen, dat was echt leuk. Het was geen typische, normale race waarbij we rustig rondrijden op P19.”

Tijdens de race streed Russell met onder andere Kimi Raikkonen, Esteban Ocon en Romain Grosjean en daarbij deed hij veel vertrouwen op. “Het vertrouwen is nu veel, veel groter. Ik was vol vertrouwen om de auto op plaatsen te zetten waar die hoorde te zijn.” Dat de duels met een aantal snellere auto’s niet makkelijk waren met een auto die soms tot wel een seconde per ronde langzamer is, dat deert Russell niet. “Ik heb het gevoel dat ik een bladzijde heb omgeslagen. Hoe het in de komende races gaat zien we wel, maar ik voel meer vertrouwen. En iedere race met ervaringen als vandaag gaat mijn vertrouwen een boost geven qua begrip wat ik in die situatie moet doen. Dat is precies wat ik nodig heb om me te blijven ontwikkelen als coureur.”