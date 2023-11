Vorig jaar behaalde Russell in Brazilië zijn eerste Grand Prix-overwinning en pakte hij nog zeven andere races een podiumplaats, alvorens hij het seizoen als vierde afsloot in het kampioenschap. Momenteel staat de coureur uit King’s Lynn slechts achtste in de WK-stand, na alleen in Spanje een podium te hebben behaald door als derde te eindigen op het circuit van Barcelona.

“Het is om veel verschillende redenen een vrij abominabel jaar geweest als het gaat om de resultaten, als ik eerlijk ben”, blikt George Russell met nog twee Grands Prix te gaan terug op zijn tweede seizoen in dienst bij Mercedes. “Ik denk dat we in Melbourne achterop begonnen te raken. Als alles daar onze kant was opgevallen, dan geloof ik echt dat we die race hadden kunnen winnen. En dat zou mogelijk voor een totaal ander plaatje hebben gezorgd. Maar in plaats daarvan volgde een negatieve reeks waar ik niet uit leek te kunnen komen. Het was het tegenovergestelde van vorig jaar, toen het elke race goed ging en de sterke resultaten elkaar rap opvolgden. Ik zou inmiddels graag een streep zetten onder dit seizoen, al wil ik de tweede plek bij de constructeurs nog wel veiligstellen voor het team.”

Russell zegt wel het gevoel te hebben dat hij dit jaar een betere coureur is dan vorig jaar. “Maar dat is niet in de resultaten tot uiting gekomen”, erkent hij. “We zullen komende winter moeten begrijpen waarom dat zo was. Maar we zijn dit jaar vijf keer uitgevallen, waarvan één of misschien twee keer door een fout van de coureur, en dat heeft de zaak ook zeker geen goed gedaan.”

Russell is optimistisch voor 2024. “Wat ons goede goop geeft, is dat we precies weten waarom we zo ver van de pace zitten. Als we naar de auto kijken - en dan met name naar de vloer - en naar de fouten die we hebben gemaakt, dan snappen we volledig hoe het heeft gebeuren dat we een halve seconde of meer langzamer zijn dan Red Bull. Dat we nog tweede staan bij de constructeurs, is behoorlijk verrassend. Maar het geeft ons ook veel motivatie voor volgend jaar. Want als je een probleem hebt maar weet hoe je het kunt oplossen, kan daar een mooie beloning tegenover staan”, aldus Russell. “We moeten niet al te hoge verwachtingen hebben van volgend jaar na dit jaar de plank te hebben misgeslagen, maar we geloven wel dat we veel van de problemen waarmee we nu te maken hebben, kunnen oplossen.”