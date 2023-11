Russell zakt terug door bandenslijtage: “Soort zwarte magie”

De sprintrace in Sao Paulo begon nog uitstekend voor George Russell: hij werkte zich in de eerste ronde ten koste van Sergio Perez en Lando Norris vanaf de vierde startplaats op tot P2, achter leider Max Verstappen. Later in de wedstrijd zag Russell beide coureurs weer passeren en finishte hij uiteindelijk als vierde, op bijna 26 seconden achterstand van winnaar Verstappen. Dat de Brit het tempo niet kon vasthouden, had naar eigen zeggen te maken met de hoge bandenslijtage.

“Ja, dit was echt onverwacht”, zei Russell na afloop van de sprintrace tegenover onder meer Motorsport.com over het tempoverlies van Mercedes. “We hadden niet verwacht dat we de snelste zouden zijn, maar dachten wel slechts een paar tienden achter Max te zitten en misschien een vergelijkbare snelheid als Lando te hebben. Maar het is duidelijk dat we iets verkeerd hebben gedaan. Zoals altijd lag het aan de banden, die vielen gewoon weg. Dat is het verhaal van het hele seizoen.”

“We moeten dit probleem oplossen, want dit was een teleurstelling”, vervolgde Russell. “We weten hoe gevoelig de banden zijn onder deze omstandigheden. In de hoofdrace op zondag wordt het vier of vijf graden koeler, wat alles kan veranderen. Dus nog niet alles is verloren. Ik denk dat iedereen in de paddock wenst dat ze de banden zouden begrijpen, want het is een soort zwarte magie.”

Dat Mercedes niet heel snel is op de rechte stukken, heeft het team ook niet geholpen. Russell: “We zijn momenteel de langzaamste op het rechte stuk. Dat maakt ons erg kwetsbaar als iemand achter ons DRS krijgt. Dat hadden we wel verwacht. Dat was echter niet de reden voor ons gebrek aan snelheid. We rijden waarschijnlijk met iets meer downforce dan de rest, dus hadden we eigenlijk verwacht minder bandenslijtage te hebben. We moeten dus echt uitzoeken wat er is misgegaan.”

