Russell baalt van uitvalbeurt in F1 Brazilië: "Zwakste race van het jaar"

Op het terrein waar George Russell in 2022 nog verrassend genoeg zijn eerste F1-zege wist te pakken, kwam de Mercedes-coureur in 2023 totaal niet uit de verf. Russell ging nog goed van start, maar zat lange tijd - tot zijn ongenoegen - vast achter teamgenoot Lewis Hamilton. Een pitstop voor de zachte band had hem een beter tempo moeten opleveren, maar hij ging juist in de achteruit. Mercedes besloot hem uiteindelijk naar binnen te halen omdat de temperaturen van de krachtbron te hoog waren en deze op het randje van begeven stond.

"We hebben dit weekend duidelijk iets fout gedaan", analyseert Russell zijn weekend in Brazilië bij Sky Sports. "Ik weet nog niet precies wat het was, maar we hadden gewoon niet de snelheid. We dachten nog dat gisteren een one-off was, maar dat was duidelijk niet het geval. We moeten de koppen bij elkaar steken en dit zien te begrijpen, want twaalf maanden geleden was het nog onze sterkste race van het jaar, nu verreweg onze zwakste race van het jaar. Dat is erg vreemd."

Russell hoopte eerder in de race nog de aanval in te kunnen zetten, maar kreeg van het team juist te horen dat hij meer moest managen. Het tempo zakte steeds verder in waardoor een goed resultaat hoe dan ook al vergeten kon worden. "De auto was gewoon langzaam dit weekend", geeft de Brit toe. "De banden gleden gewoon. We hebben het maximale gedaan, maar er klopt iets niet. Je verliest niet zomaar een seconde aan performance. Je gaat niet zomaar van een auto waarmee je om podiumplaatsen vecht naar een auto die alleen maar goed genoeg is voor de punten. We moeten dus bijeenkomen en het zien te begrijpen, maar het was duidelijk een enorme one-off dit weekend."

Met nog twee races te gaan bestaat er een kans dat Russell nieuwe motoronderdelen moet laten installeren. Mercedes kan dan teruggrijpen naar gebruikte onderdelen uit de pool, of een gloednieuwe introduceren met als bijkomstigheid een gridstraf. "Dat zou niet ideaal zijn", blikt hij vooruit op die mogelijkheid. "We hadden een probleem waardoor de motor oververhit raakte. Als we niet waren uitgevallen, was deze kapotgegaan."

Video: Russell valt uit in de Grand Prix van Brazilië