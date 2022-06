Lando Norris kwam op slicks voor George Russell de pits uit en kwam voor de Mercedes-coureur te rijden. Op de heuvel op weg naar Casino waagde Russell met succes een inhaalactie, juist op een plek waar de baan heel smal wordt. Het betekende dat de 24-jarige coureur vijfde kwam te liggen en ook de race op die positie zou finishen. Russell was eerder achter Norris gestart. De meeste kijkers namen aan dat de positiewisseling in de pits had plaatsgevonden en niet op de baan. De inhaalactie was later op social media te zien op een onboard video van Russell's auto.

"Dit was een goede race", vertelt Russell aan Motorsport.com. "Op de harde compound waren wij op sommige punten van de baan de snelsten. Ik zocht de limiet op en heb zeer genoten. Ik baal er wel van dat mijn inhaalactie op Lando niet is uitgezonden. Hij kwam uit de pits en voor mij de baan op. Het lukte mij om hem via het natte gedeelte in te halen. Dat was tof. Daarna was het een kwestie van managen tot het einde. Het was in ieder geval niet eenvoudig op de medium band." Tegenover de camera van Sky Sports zegt hij over de inhaalactie: "Het voelde in de auto vrij gevaarlijk met deze omstandigheden, maar het was schijnbaar niet goed genoeg voor de regisseur. Volgende keer beter!"

Norris stelt dat het simpelweg een gevolg was van een verschil in bandentemperatuur: "Als dit al een mega inhaalactie was, dan heeft hij echt een paar klote inhaalacties gedaan", aldus de McLaren-rijder. "Ik kwam net uit de pits met natte slicks. Hij had een ronde voorsprong op slicks, wat overigens ook dé band was om op te rijden. Zijn banden waren warm en die van mij koud. Vervolgens stak hij mij voorbij, simpeler was het niet. Ik was niet onder de indruk, meer gefrustreerd."

Uitgestelde start

Door regen werd de Grand Prix met een aantal minuten uitgesteld, maar GPDA-voorzitter Russell is van mening dat de race prima om 15.00 uur kon starten op intermediates. "Op dat moment was het wel frustrerend", gaat de Brit verder. "Maar met het weer dat nog op komst was, bleek het uiteindelijk de juiste beslissing. De eerste poging om de race écht te laten starten was te gevaarlijk en te nat. Dat was een grote chaos geworden. Als racedirecteur zit je overigens altijd in een lastige positie, wij hebben makkelijk praten. Ik wilde gewoon gaan en op inters had dat [om 15.00 uur] zeker gekund. We hadden op z'n minst twintig rondjes kunnen rijden in plaats van het maar uit te stellen. Maar goed, dat is achteraf makkelijk praten. Ik kan me voorstellen dat het ook voor de mensen thuis niet fijn was, maar dat is hoe het soms gaat."