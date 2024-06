Russell baalt na "gemiste kans" op F1-overwinning in Canada

George Russell zal zich zijn overstap twee jaar geleden van Williams naar kampioensteam Mercedes anders hebben voorgesteld. De coureur uit King's Lynn won tot aan vandaag slechts één Grand Prix voor de stal uit Brackley en finishte elf keer op het podium. Na zijn pole van zaterdag riep hij lachend uit dat hij Max Verstappen voor kon blijven en een gooi zou kunnen doen naar zijn tweede F1-zege, maar tijdens de race bleek niets minder waar.

Russell kwam goed weg van de lijn, maar moest op een opdrogende baan vooral zijn intermediates heel zien te houden. Toen die banden eenmaal op temperatuur waren was het echter niet Verstappen die hem als eerste voorbijging, maar een ontketende Lando Norris die vanaf P3 zowel de Nederlander als zijn landgenoot wist te verschalken. Russell schrok blijkbaar zo van die actie dat hij niet veel later een fout maakte en ook Verstappen voorbij moest laten.

In het verloop van de race vocht Russell nog wel enkele vermakelijke duels uit met Norris en Piastri, maar die zo gehoopte tweede overwinning zat er niet in. "Gemengde gevoelens", zei Russell toen hem na afloop van de race gevraagd werd naar zijn gemoedstoestand. "Ik heb het idee dat ik iets te veel foutjes heb gemaakt. Misschien ben ik te hard voor mezelf, want onder deze omstandigheden maakt iedereen foutjes, maar toch. Waar ik vooral trots op ben is de snelheid van de auto. We hadden zo'n goede pace en ik heb nu al zin in de rest van het seizoen."

Ondanks de foutjes, had Russell wel een leuke race gehad. Vooral de gevechten met Verstappen en Norris deden hem aan vroeger denken. "Voor ons is dit de reden waarom we racen. We waren met drie teams in gevecht. Het was fun met Max en Lando en het deed me denken aan onze jaren in de karts en dit is waar we voor leven. Het is alweer een tijd terug dat wij - Lando, Charles [Leclerc] en ik - in deze positie hebben gezeten, dus laten we hopen dat er nog meer komt."

Hamilton: "Te veel fouten"

Lewis Hamilton werd vierde in Montreal na als zevende te zijn gestart. Niet slecht, maar de zevenvoudig wereldkampioen wil het hele Canadese weekend zo snel mogelijk vergeten. "Ik heb dit weekend echt slecht gepresteerd. Gisteren waren er wat andere dingen die meespeelden, maar het lag vooral aan mezelf en vandaag was het een van de slechtste races die ik ooit heb gereden, met veel fouten", aldus een bijzonder kritische Hamilton. "Als ik me beter had gekwalificeerd, had ik er natuurlijk veel beter voor gestaan. Ik zat vast achter Fernando [Alonso], dus daar kon ik niets aan doen. Over het algemeen heb ik te veel fouten gemaakt dit weekend."

Toch neemt Hamilton ook iets positiefs mee uit Montreal. De recente upgrades blijken te werken. "Dit is een auto waarmee we kunnen vechten. Dat is het echte positieve voor het volgende deel van het seizoen. Het wordt dus een spannende strijd en als ik mijn hoofd er goed bijhoud, zal ik op een gegeven moment betere resultaten boeken."

