George Russell moet 'flow state' hervinden in strijd om F1-titel
Rob Smedley gelooft dat George Russell moet stoppen met het overdenken van zijn titelstrijd van 2026 en zijn natuurlijke ritme moet hervinden om het gat naar Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli te dichten
Voormalig Formule 1-race-engineer Rob Smedley heeft betoogd dat George Russell te veel nadenkt over zijn titelkans in 2026 en dringt er bij de Mercedes-coureur op aan zijn "flow state" terug te vinden, terwijl zijn puntenachterstand op teamgenoot Kimi Antonelli oploopt.
Tijdens een aflevering van de High Performance Racing-podcast, samen met voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer en presentator Jake Humphrey, analyseerde Smedley het groter wordende gat tussen de twee Mercedes-coureurs en de dynamiek binnen het team bij de formatie uit Brackley.
"Je moet in een flow state zitten, toch? Dat is waar Kimi nu zit. Kimi zit in een flow state en hij doet het gewoon heel, heel natuurlijk. Wanneer hij in de auto stapt, levert hij, denkt hij niet te veel na. Daardoor overdrijft hij niet met zijn rijden en het gebeurt gewoon voor hem," legde Smedley uit.
Hij voegde eraan toe: "Je kunt er niet te veel over nadenken. En als ik George van buitenaf observeer en ook luister naar wat er gaande is, denk ik eerlijk gezegd dat hij er te veel over nadenkt.
George Russell, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Er bestaat geen twijfel over en dit is een boodschap voor George. Er bestaat geen twijfel over dat je een Grand Prix-auto kunt besturen. Er bestaat absoluut geen enkele twijfel in de wereld. Of Kimi nu een tiende sneller of een tiende langzamer is, is irrelevant, toch? Hij moet zijn hoofd op orde krijgen, want daar zitten nu de rondetijd en de punten en dit wereldkampioenschap niet in zijn rijden."
Na zijn overwinning in de seizoensopenende Grand Prix van Australië en de Chinese sprintrace was Russell zonder meer een van de favorieten voor de titel van 2026. Maar een reeks indrukwekkende prestaties van zijn tienerteamgenoot en wat pech voor de Brit stelden Antonelli in staat zijn leiding in het rijderskampioenschap uit te breiden.
Na de eerste helft van het seizoen leidt Antonelli de stand met 219 punten. Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton staat tweede met 169 punten en Russell is derde met 160 punten.
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