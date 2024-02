Russell benoemt aandachtspunten voor ontwikkeling Mercedes W15

Mercedes heeft met de W15 een andere weg bewandeld dan met voorgangers W13 en W14. Tijdens de wintertest in Bahrein is gebleken dat de bolide een stap voorwaarts is ten opzichte van de eerdere grondeffect-auto's van de Duitse fabrikant, vooral doordat het rijgedrag veel voorspelbaarder is geworden. Toch weet Mercedes dat het er nog niet helemaal is. Dat heeft George Russell in de aanloop naar de seizoensopening, de Grand Prix van Bahrein, ook toegegeven. Zo kampt men nog met bouncing.

"De auto van dit jaar is een compleet andere bolide. Het gaat zover dat we dit jaar een andere aanpak moeten hanteren wat betreft de manier waarop we de auto moeten afstellen. We hebben dus veel te leren", vertelt Russell. "Wel voelt de auto veel meer zoals een raceauto hoort te voelen. Iets waar we aan moeten blijven werken, is de bouncing die we zien. Dat zijn we vorige week tegengekomen. We pushen heel agressief met deze auto. Maar zoals gezegd hebben we te maken met een heel andere auto, terwijl de auto's van 2022 en 2023 vergelijkbaar waren."

Het stuiteren waar Russell aan refereert, heeft vooral te maken met de stabiliteit in de remzones. Dat is anders dan het porpoising waar Mercedes vooral in 2022 mee kampte aan het einde van de rechte stukken en in de bochten. Tijdens de wintertest heeft het team de grens opgezocht qua rijhoogte, verklaart Russell dat gestuiter. "Dat is waar tests voor bedoeld zijn. Ik denk dat we dat dit weekend veel minder zullen zien", legt hij uit. "Na drie jaar kunnen veel teams de auto's op dit circuit nog altijd te laag en te agressief afstellen. Het is echter balanceren op een dun koord, want op dit vlak kun je downforce vinden."

Als Russell vervolgens gevraagd wordt of hij vertrouwen heeft in het upgradeplan van Mercedes voor de W15, antwoordt hij: "Deze auto moet meer ontwikkelingspotentie hebben dan de twee voorgaande auto's, omdat we een beter platform hebben." Toch ziet de enkelvoudig Grand Prix-winnaar uit King's Lynn dat het fabrieksteam op dit moment nog wel wat mist om zich de strijd vooraan te mengen. "Momenteel missen we gewoon snelheid. De auto is prettig om in te rijden, maar we missen gewoon downforce."