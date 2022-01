Russell in 2022 hongeriger dan ooit: "Ik wil F1-kampioen worden"

George Russell debuteerde in 2019 op de Formule 1-grid met Williams. Hoewel het team in het verleden diverse wereldkampioenschappen wist te winnen, spendeert de formatie zijn tijd de laatste jaren voornamelijk in de achterhoede. In 2019 kon Russell daarom geen rol van betekenis spelen, maar in 2020 ging het al een stuk beter. Die stijgende lijn werd het afgelopen seizoen doorgetrokken. Zo scoorde hij zijn eerste punten en in de uiteindelijk afgelaste Belgische Grand Prix werd een tweede plek behaald. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt en dus besloot Mercedes-teambaas Toto Wolff Valtteri Bottas de laan uit te sturen en ruimte vrij te maken voor Russell.

Russell heeft Williams met name in 2021 geregeld laten juichen, maar voor de Brit hebben zijn prestaties bij de formatie uit Grove alleen nog maar voor hogere ambities gezorgd: "Ik wil een winnaar zijn. Ik wil wereldkampioen worden. 2020 was een sterk jaar, maar het was niet genoeg. 2021 was nog beter, maar het was opnieuw niet genoeg", stelt de kersverse Mercedes-coureur die afgelopen jaar Q2 en Q3 een aantal keren wist te bereiken tegenover Crash.net. "Dat vierden we uitbundig. Maar dat werd al minder bij de tweede of derde keer, ditzelfde gold voor het behalen van Q3. Het is nooit genoeg zolang je geen wereldkampioen wordt."

Toch is Russell content met zijn progressie in de Formule 1, helemaal omdat hij in zijn tijd bij Williams wat onder de radar bleef. Voorlopig blijft Russel relaxed. "Geef je me de keuze tussen laatste worden en een tiende plek, dan kies ik logischerwijs voor P10. Het is echter geen lineaire progressie. Ik ben beetje bij beetje aan het leren. Zolang ik tiende eindig, word ik geen wereldkampioen. Ik maak me er niet al te druk over. Ik ben blij dat ik het vak op deze wijze heb kunnen leren. Op deze manier ben ik zo goed mogelijk voorbereid op het moment dat ik een auto krijg die me gaat brengen waar ik wil komen."

Russell vs. Hamilton?

Russell wordt bij Mercedes na Nico Rosberg en Bottas de derde teamgenoot voor Lewis Hamilton, al gaan nog steeds geruchten dat de Brit wellicht niet aan de start van het F1-seizoen 2022 verschijnt. In Abu Dhabi verloor de voormalig wereldkampioen zijn achtste titel aan Max Verstappen op een nogal controversiële manier. Wolff liet eerder optekenen dat de Brit beduusd is de door gebeurtenissen. De FIA heeft laten weten een onderzoek in te stellen, naar verluidt laat Hamilton zijn toekomst in de Formule 1 afhangen van de uitkomsten van het rapport dat hierover verschijnt.