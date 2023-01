Waarom George Russell zich in 2022 soms weer een rookie voelde

Voordat George Russell in 2022 eindelijk zijn langverwachte kans bij het fabrieksteam van Mercedes kreeg, werkte hij al drie volledige Formule 1-seizoenen af in dienst van Williams. De Britse renstal was met name in 2019 en 2020 een vaste klant in de achterhoede. In 2021 wist het team aan de hand van Russell wel een stapje vooruit te zetten, maar nog altijd bivakkeerde men vooral in het achterste deel van de middenmoot. De stap naar Mercedes, dat op dat moment acht achtereenvolgende constructeurstitels had binnengesleept, was zodoende groot voor de coureur uit King's Lynn. Hoewel de strijd om de wereldtitels buiten bereik bleef met de wispelturige W13, was Russell ineens vooraan het veld te vinden. Ook hanteerde Mercedes een andere werkwijze en dat was best even wennen.

"In zekere zin voelde ik mij weer een beetje een rookie vanwege het niveau waarop het team opereert. We praten over dingen waar ik nooit eerder in de Formule 1 over heb gesproken", antwoordde Russell op een vraag van Motorsport.com. "Het kostte wat tijd om dingen te begrijpen: wat zijn de processen van het team tijdens een raceweekend? Hoe kan ik de auto sneller maken wat betreft afstelling? Dat is waarom ik mij bij de start van het seizoen een nieuwkomer voelde. Natuurlijk zit je in een geweldige positie met Lewis [Hamilton] als teamgenoot, want hij is de beste coureur aller tijden. Ik heb veel van hem geleerd, het meeste eerlijk gezegd buiten de baan door de manier waarop hij bezig is met de engineers en het werk dat hij verzet. Maar ook de kleine details op de baan vond ik heel indrukwekkend om te zien. Maar als je F1-wereldkampioen wil worden, moet je iedereen verslaan en dus ook de beste coureurs. Ik prijs me gelukkig dat ik Lewis als richtlijn heb."

Wennen aan racen in voorhoede

Niet alleen de werkwijze van Mercedes was wennen voor Russell, dat gold ook voor het racen zelf. In de loop van het seizoen raakte hij bij enkele incidenten betrokken, waaronder knullige botsingen met Mick Schumacher en Carlos Sainz. Dat wijt de Brit aan het verschil tussen racen aan het front en in de achterhoede. "Terugkomend op dat gevoel dat ik me in zekere zin een rookie voel: je racet voor het eerst vooraan. Dat is een heel ander verhaal dan als je achteraan meerijdt. De benadering van bocht 1 is compleet anders als je maar een paar auto's voor je hebt in plaats van het accordeoneffect met vijftien auto's voor je. Er is veel meer vuile lucht als je achter vijftien auto's rijdt dan als je er maar drie voor je hebt. Ik heb drie jaar achteraan gereden, terwijl ik pas twintig races vooraan heb meegereden. Je leert de unieke eigenschappen van die positie, net zoals ik geleerd heb hoe het was om achteraan te rijden."

Russell erkent dat hij op sommige momenten te hard zijn best deed, maar hij vermoedt dat het een kwestie van ervaring is om beter te kunnen inschatten wanneer hij hard moet pushen. "In deze sport moet je dingen soepel laten lopen. Je kan de auto wel in woede willen besturen, maar dat is soms niet de snelste manier. Zoals ik zei leer je dat door ervaring op te doen. Ik heb altijd geweten dat je op 99 procent beter presteert dan op 101 procent. Dan ben je voorbij de piek en van de klif af. Als je op 99 procent rijdt, laat je misschien maar 0,01 seconde liggen. Als je op 101 procent rijdt, ben je de auto kwijt of ben je gecrasht. Je wilt op 100 procent rijden en soms ga je naar 101 procent, dus dat is denk ik ook ervaring."