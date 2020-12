Russell neemt 2021-uitspraak terug: "Rijd gewoon voor Williams"

Door de positieve coronatest van Lewis Hamilton kreeg Russell vorige week een kans om achter het stuur van de Mercedes W11 te kruipen. De jongeling deed eigenlijk alles goed, maar kreeg niet zijn verdiende beloning door zeldzame fouten binnen de kampioensformatie van Toto Wolff. Wel heeft hij als invaller een fraai visitekaartje afgegeven. Russell liet weten "Toto graag hoofdpijn te willen bezorgen voor 2022, maar misschien ook al wel eerder."

Een opmerking die de wenkbrauwen vanzelfsprekend deed fronsen, want behoort een wissel met Valtteri Bottas in 2021 dan al tot de mogelijkheden of weet Russell wellicht al meer over de aanstaande contractonderhandelingen met Hamilton? Het antwoord op beide vragen luidt 'nee', zo bleek tijdens de persconferentie in Abu Dhabi. "Het was vooral een opmerking van mij in het heetst van de strijd. De emoties liepen natuurlijk hoog op na zo'n bizarre race en dan zeg je wel eens wat, maar uiteindelijk heb ik een contract voor 2021 en blijf ik gewoon Williams-coureur", laat Russell aan onder meer Motorsport.com weten.

De invalbeurt bij Mercedes zit er na negatieve coronatests van Hamilton alweer op, de wereldkampioen keert terug achter het stuur in Abu Dhabi. Ergens jammer voor Russell, al denkt de invaller dat hij Williams ook al beter kan maken met zijn opgedane kennis in de Sakhir GP. "Ik heb zeker veel om door te geven aan Williams. Ik kan daar in de media natuurlijk nog niet al teveel over zeggen, anders zou ik het al weggeven aan de rest van de grid. Maar die mannen van Mercedes werken op zo'n ongelooflijk hoog niveau, ze laten echt geen enkel detail aan het toeval over. Daarom zijn ze ook zo goed en domineren ze. Er zijn meerdere zaken die ik mee kan nemen naar Williams: ik ben een iets betere coureur geworden, heb meer vertrouwen gekregen en zo zijn er nog wel enkele dingen die Williams verder vooruit kunnen helpen."

