Russell haalt maximale uit GP Italië: "Snelheid Ferrari verraste ons"

Door alle gridstraffen startte George Russell als tweede in de Grand Prix van Italië. De rappe RB18 van Max Verstappen kwam al snel langszij, waarna de Brit zich settelde op P3. Dat de Nederlander te sterk zou zijn zei Russell zaterdag al, maar de Mercedes-coureur had wel verwacht het tegen Charles Leclerc op te kunnen nemen. Die bleek echter ook een maatje te groot. De Brit belandde uiteindelijk in niemandsland, maar kwam wel weer keurig als derde aan de finish. Het gat naar Sergio Perez op P3 in het kampioenschap bedraagt nu nog maar zeven punten. Russell is tevreden met zijn derde plek.

"Ik zei al op de radio: het maakt niet uit of we snel of langzaam zijn, we blijven podiums verzamelen", trapt Russell af net na de finish. "Om eerlijk te zijn zaten we er dit weekend niet bij. Desondanks mogen we tevreden terugkijken op de laatste drie races met twee podiums en een vierde plek." De Brit wisselde als enige in de top-drie naar de harde band, die viel uiteindelijk wat tegen. "Maar ik moest iets anders doen dan Max en Charles. Helaas waren zij te snel vandaag. Ik ben blij dat we het wel geprobeerd hebben, dat is ook wat we nu moeten doen in onze positie."

Later in de persconferentie ging Russell dieper in op de onderlinge verhoudingen tussen Mercedes en de andere topteams. “De prestaties van Max en Red Bull waren zoals we vooraf verwachtten. Charles en Ferrari hebben ons verrast met hoe sterk ze waren. Ik had gedacht dat we misschien een halve kans zouden hebben om met Charles te vechten, maar hij liet een geweldige snelheid zien. Om heel eerlijk te zijn was het een lange race. Onze auto presteert zeker niet op zijn best op dit circuit. Ik ben blij dat de banen met lage downforce nu achter ons liggen.”