Nieuwe Mercedes-krachtbron voor Williams-coureur Russell

Russell parkeerde zijn bolide zondag na 49 ronden op de Red Bull Ring met wat door het team werd omschreven als een ‘probleem met de brandstofdruk’. De 22-jarige coureur moest zijn auto direct stilzetten en de motor uitzetten.

De krachtbron is teruggestuurd naar de Mercedes-fabriek in Brixworth, waar men er achter kwam dat er een probleem met de aandrijving van de versnellingsbak was. Volgens Mercedes was het een op zichzelf staand probleem, niet gerelateerd aan de versnellingsbakproblemen waarmee Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas afgelopen weekend te maken hadden.

De auto van Russell – die vrijdagochtend in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken wordt bestuurd door reservecoureur Jack Aitken – krijgt een nieuwe V6-verbrandingsmotor, MGU-H en turbo. De onderdelenwissel heeft geen gevolgen voor de startpositie komende zondag van Russell, de teams mogen dit jaar drie motoren wisselen.