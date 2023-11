General Motors heeft bekendgemaakt zich officieel te hebben ingeschreven als motorenleverancier voor de Formule 1 vanaf het seizoen 2028. GM gaat vanaf dat jaar Andretti voorzien van motoren in de koningsklasse van de autosport, al hangt de komst van het Amerikaanse F1-team nog af van de goedkeuring van het FOM. GM is van plan om al voor 2028 de motoren van Andretti te 'badgen' met de naam Cadillac. In principe gaan er krachtbronnen van Alpine-makelij achterin de wagens liggen. Nu is dus de planning dat het Formule 1-team met een motor uit eigen land in 2028 op de startgrid staat.

Vanuit het hoofdkantoor van GM komen vanzelfsprekend optimistische geluiden over deze inschrijving. "We zijn trots dat onze Andretti Cadillac F1-inschrijving aangedreven gaan worden door een motor van GM", verklaart GM-president Marc Reuss. "Met onze diepgaande expertise op het gebied van engineering en racen zijn we er zeker van dat we een goede motor gaan bouwen voor deze raceserie en dat we van Andretti Cadillac een echt fabrieksteam kunnen maken. We gaan op het hoogste niveau tegen de beste teams racen, met passie en integriteit die het niveau van de sport omhoog duwt, allemaal voor de racefans over de wereld."

GM is ondertussen al hard bezig met het bouwen van een motor. Het wereldberoemde bedrijf achter bijvoorbeeld Chevrolet en Cadillac heeft al 'prototype technieken' ontwikkeld om de benodigde zaken voor een F1-motor te begrijpen. Denk daarbij aan de hybride componenten, de elektrische onderdelen, de duurzame brandstoffen die de Formule 1 gaat gebruiken, de manier waarop met hoge efficiëntie de motor werkt en de duurzaamheid van de krachtbron zelf.

Zoals gezegd heeft GM zijn F1-toekomst gekoppeld aan een eventuele komst van Andretti. Naar verluidt gaan topmensen van het autobedrijf ook tijdens het F1-weekend in Las Vegas flink lobbyen voor de toelating van dat team. Het is dan ook zeker niet uitgesloten dat als het FOM een stokje steekt voor de toetreding van het team van Michael Andretti, GM de stekker uit hun F1-project gaat trekken. Dat ondanks de aanmoedigingen van Williams-teambaas James Vowles, die voorstander is voor de komst van een grote motorenbouwer als GM. "We zijn gecommitteerd aan Andretti als motorenpartner in F1", vertelt Reuss. "De samenwerking tussen Andretti en Cadillac is een samenkomst van twee entiteiten die gebouwd zijn voor racen, met allebei een lange en succesvolle geschiedenis in de motorsport."