General Motors nog steeds "vol vertrouwen" over F1-toekomst Andretti

Oorspronkelijk was Andretti van plan om de eerste seizoenen in de Formule 1 met Renault-klantenmotoren te rijden, om in 2028 als officieel fabrieksteam van Cadillac – met eigen Cadillac-krachtbronnen – door te gaan. Dat voorstel werd vorig jaar oktober goedgekeurd door de FIA, maar vorige maand door Formula One Management en de teams afgeschoten.

In de toelichting werd in twijfel getrokken of het project van Andretti wel competitief genoeg zou zijn, vooral door de tijdelijke constructie met de Renault-krachtbronnen. De situatie zou echter kunnen veranderen wanneer de motor van Cadillac vanaf 2028 klaar zou zijn.

IT-storing

Sinds deze afwijzing is het betrekkelijk stil gebleven vanuit General Motors, het moederbedrijf van Cadillac. In een eerste officiële reactie zegt GM’s vice-president Jim Campbell dat het project nog steeds "op schema" ligt en doorgaat. Campbell hield vrijdag een toespraak waarin hij bevestigde dat er eind vorig jaar een communicatiefout over de toetreding was opgetreden. Nadat de FIA in oktober het groene licht had gegeven, had Andretti in december een uitnodiging naar FOM gestuurd om verder te praten over de plannen, maar die uitnodiging kwam nooit aan bij de F1-rechtenhouder vanwege een IT-storing.

"We hebben een goed gevoel over onze aanvraag," zei Campbell. "De FIA heeft het bestudeerd en vergeleken met andere kandidaten en vervolgens onze aanvraag goedgekeurd. Vervolgens heeft FOM een verklaring afgelegd. We geloven dat Andretti en Cadillac samen in staat zijn om een competitieve deelname op te zetten en hebben om een vervolgafspraak met de FOM gevraagd.”

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Jim Campbell, GM Foto door: Gavin Baker / NKP / Motorsport Images

Niet beledigd

Campbell voegde er aan toe dat de mensen bij General Motors en Cadillac niet beledigd waren door de afwijzing van FOM. "Zoals ik al zei, we geloven in de aanvraag die we hebben ingediend. In die aanvraag hebben we de mogelijkheden van Andretti en Cadillac beschreven. We hebben vertrouwen in ons project en vragen om een ontmoeting met FOM."

Op de vraag of Andretti de periode met Renault niet kan overslaan en eerder dan 2028 met de eigen krachtbron van Cadillac aan de start zou kunnen verschijnen, zei Campbell dat zo’n constructie niet conform het FIA-reglement is. "Als je je registreert als producent van een power unit, is daar een deadline voor. Voor ons verliep afgelopen juni de deadline om in 2028 toe te kunnen treden.”