Michael Andretti heeft al tijden de wens om met een eigen team in de Formule 1 te komen. Begin dit jaar kondigden Andretti en General Motors plannen aan voor deelname met Cadillac. Andretti Global schreef zich eind januari in en is voornemens om vanaf 2026 toe te treden. Maar in tegenstelling tot Ford, dat vanaf dat F1-seizoen een samenwerking aangaat met Red Bull Powertrains, is GM van plan om het op de langere termijn technisch groter aan te pakken. Eric Warren, executive director van GM Motorsport, zegt in gesprek met Motorsport.com dat een eigen motorendivisie op dit moment wordt geëvalueerd. "GM wil graag bij het hele proces betrokken zijn, dus de auto en het ontwerp. Dat gaat niet om het badgen van een motor. De samenwerking tussen Cadillac en Andretti moet de hele auto betreffen."

Mocht de inschrijving van Andretti-Cadillac voor 2026 door de FIA worden goedgekeurd, dan is het team van plan het eerste seizoen met een klantenmotor te rijden. Door de samenwerking met Wayne Taylor Racing heeft Andretti via Acura nu een belangrijke connectie met Honda, een fabrikant die zich heeft ingeschreven voor het F1-motorreglement dat vanaf 2026 ingaat. Omdat Red Bull echter eigen power units gaat ontwikkelen zijn er twijfels over de F1-toekomst van de Japanse fabrikant. Hierdoor lijkt Renault de meest voor de hand liggende optie voor de Amerikaanse formatie. In een eerder stadium is er al contact geweest tussen Andretti en Renault en zou er zelfs zijn voorgesorteerd op een klantendeal.

GM overweegt nu ook een eigen krachtbron te bouwen die vanaf 2027 gebruikt moet gaan worden. "Wij willen vanaf 2026 racen en competitief zijn. We moeten daarvoor in 2026 kijken wat het meest zinvol is. We zouden dat kunnen doen natuurlijk", antwoordt Warren op de vraag of GM wellicht een eigen power unit gaat ontwikkelen. "Maar door de regels kan dat eigenlijk niet meteen, omdat de motorfabrikanten voor 2026 al vaststaan. We kunnen het op z'n vroegst voor 2027 overwegen. We kijken in ieder geval naar de power units en Andretti werkt al met een partner, waardoor dat snel kan."

Cadillac bouwt voor de LMDh-hypercar een eigen 5.5-liter atmosferische V8-motor in Michigan. Kan een F1-motor ook in eigen huis gebouwd worden? "Ik denk dat het lastig is om te zeggen voor een fabrikant dat de hele motor in eigen huis gebouwd wordt. Er zijn namelijk altijd technische partners van buitenaf waarmee wordt samengewerkt. Maar ik denk wel dat wij over de belangrijkste capaciteiten en voorwaarden beschikken. Naar mijn mening is het dus mogelijk, maar of we het gaan doen en met welke elementen, dat is nu nog niet bepaald."

Vanaf 2026 wordt de F1-power unit door het verdwijnen van de complexe en dure MGU-H een stuk eenvoudiger. Dit heeft Audi doen besluiten om een samenwerking aan te gaan met Sauber. Dat team wordt vanaf dat jaar omgedoopt tot officieel fabrieksteam, waarvan de voorbereidingen op dit moment in volle gang zijn.