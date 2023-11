General Motors wil alleen samen met Andretti deelnemen aan F1

Hoewel de FIA inmiddels groen licht heeft gegeven aan Andretti-Cadillac om als elfde team toe te treden tot de Formule 1, stuiten de plannen binnen de koningsklasse op meer weerstand. De huidige F1-teams lijken echter wel open te staan voor de komst van een fabrikant als General Motors - het moederbedrijf van Cadillac. Er werd gesuggereerd dat GM de handen ineen zou willen slaan met een ander team als het huidige plan met Andretti niet wordt goedgekeurd, maar dat is volgens president Mark Reuss niet aan de orde: "GM is toegewijd aan de samenwerking met Andretti om in F1 te racen. Het verband tussen Andretti en Cadillac brengt twee unieke entiteiten samen die gemaakt zijn voor racen, die allebei een enorme staat van dienst hebben in de wereldwijde autosport", zei hij tegen persbureau AP.

In de paddock is al enige malen gesuggereerd dat GM bereid is om de handen ineen te slaan met een ander F1-team. Recent sprak Williams-teambaas James Vowles nog uit dat hij en zijn team wel open staan voor een samenwerking met zo'n fabrikant. "We zijn vanaf het begin duidelijk geweest: we verwelkomen nieuwe entiteiten met plezier, maar de taart moet daardoor wel groeien en niet krimpen. Tot dusver krimpt de taart", zei Vowles. "Voor de duidelijkheid: dit is niet gericht tegen Andretti of GM, integendeel zelfs. Ik zou GM met open armen verwelkomen en ik zou graag een relatie met ze opbouwen als het uiteindelijk niet lukt. Het is een ongelofelijk orgaan dat de sport denk ik beter gaat maken."

Toch benadrukte Vowles ook dat Williams momenteel niet actief bezig is met het opzetten van een samenwerking met General Motors. "Nee. Mijn punt is eerder dat een organisatie, een fabrikant als GM, absoluut welkom is in onze sport", aldus Vowles. "We zouden ze op dit moment verwelkomen, maar ze zijn duidelijk gelinkt aan Andretti. Dat staat buiten kijf en we zijn op dit moment niet met ze in gesprek."

Na de goedkeuring door de FIA ligt de bal wat betreft de toetreding van Andretti-Cadillac tot F1 nu bij de FOM. Zoals Vowles al benadrukte, is daarbij vooral het financiële plaatje van belang. De tien huidige teams vrezen inkomsten te verliezen als de huidige inkomsten niet over tien, maar elf teams verdeeld moeten worden. De FOM heeft al benadrukt dat het alleen een elfde team toelaat als dat de Formule 1 als geheel ten goede komt. Volgens AP is GM van plan om directieleden naar de Grand Prix van Las Vegas te sturen om bij FOM te lobbyen voor goedkeuring van Andretti's F1-inschrijving.