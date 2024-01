Gene Haas terecht 'beschaamd' over F1-resultaten, zegt Komatsu

Gene Haas besloot in december dat het zo niet langer kon en belde tussen kerst en oud en nieuw Guenther Steiner op om hem te vertellen dat diens contract niet verlengd zou worden. De Amerikaanse zakenman wees daarop Ayao Komatsu aan als opvolger.

De Japanse ingenieur is momenteel hard bezig om de prioriteiten van het team te herzien en het team los te trekken uit het moeras. Een nieuwe aanpak moet leiden tot betere prestaties. Gesproken over de prestaties van vorig jaar, kan Komatsu zich alleen maar aansluiten bij de woorden van Gene Haas. "Gene wil op dit moment weg van die plek achteraan op de grid", zegt Komatsu. "Je zag en hoorde hoe ongelukkig hij is. Ik bedoel, wie is er nu blij met een laatste plaats? Het is gênant. Het is echt beschamend."

Met zijn ontevredenheid geeft Haas een duidelijk signaal af aan zijn medewerkers, vervolgt Komatsu. "Ik denk dat het positief is dat Gene ongelukkig is met waar we nu staan. Als de mensen in het team denken: 'Oké, we staan laatste, maar we zijn niet zeker waar we naartoe willen omdat Gene niets zegt', dan zullen ze misschien denken dat Gene het wel goed vindt dat we veldvulling zijn. Maar dat is duidelijk niet het geval."

Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images Gene Haas, eigenaar en oprichter, Haas F1 Team

Miljardair Haas woont niet elke F1-race bij, maar hij staat hij er om bekend dat als hij eenmaal in de paddock is, hij ook echt aan het werk gaat en vooral voor technische zaken oog heeft. "Hij is erg enthousiast", legt Komatsu uit. "Hij begrijpt misschien niet per se alle details van een Formule 1-team, maar hij geeft ieder geval duidelijk aan wat hij van het team wil. Hoe we dat doen, dat is mijn taak samen met alle andere mensen. Maar het is goed dat hij zo betrokken en enthousiast is."

"Ik weet nog dat hij in de garage naar een onderdeel aan het kijken was", herinnert Komatsu zich. "Hij was gewoon zo geïnteresseerd omdat hij wilde begrijpen wat er mis ging. Ik denk dat het goed is dat een eigenaar van een team gepassioneerd is over waar hij in investeert."