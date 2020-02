Haas-eigenaar: "Hoop dat we in 2020 oude vorm terugvinden"

Na een paar jaar op rij waarin Haas telkens betere resultaten behaalde, was 2019 een klap in het gezicht. Het team hoopte best of the rest te worden, wat het beste eindresultaat tot nu toe zou zijn, maar in plaats daarvan ging het helemaal mis. Upgrades werkten niet, de wagen kwam veel downforce tekort en de banden waren niet te managen. Guenther Steiner sprak van een jaar om snel weer te vergeten.

In aanloop naar het nieuwe seizoen en de daaraan voorafgaande wintertest in Barcelona heeft Haas, als eerste F1-team, de livery voor 2020 onthuld. De zwart met gouden kleurenstelling, dat onderdeel was van de deal met toenmalige sponsor Rich Energy, is ingeruild voor een met meer witte en rode accenten. "Ik ben blij om te zien dat de wagen weer meer gebruikmaakt van de bekende kleuren van Haas Automation. Het is absoluut een livery waarmee mensen zich kunnen identificeren", aldus Gene Haas bij de onthulling.

Bekijk hier de nieuwe livery: FOTO'S: Haas laat als eerste F1-team wagen voor 2020 zien

"Om eerlijk te zijn hoop ik dat de VF-20 ons terugbrengt naar de vorm die we in 2018 hadden, toen we vijfde werden in het constructeurskampioenschap. 2019 was een zwaar seizoen, we hebben een leerproces doorgemaakt", voegde hij eraan toe. " Daar krijgt elk F1-team op een gegeven moment wel mee te maken. Ik vertrouw erop dat we geleerd hebben van de lessen en de kennis hebben toegepast in een hopelijk competitiever ontwerp van de VF-20. Het is belangrijk dat we straks weer meedoen en met regelmaat punten scoren. We hebben het in ons en dat hebben we als organisatie al bewezen."

Steiner had het idee dat de ongewijzigde technische reglementen in 2020 ertoe leiden dat Haas de fouten van vorig jaar beter kan vermijden. "Het is altijd spannend om de ontwikkeling van een nieuwe F1-wagen te zien en de FV-20 moet ongetwijfeld beter presteren dan de voorganger. Dat de reglementen stabiel blijven dit jaar geeft ons een kans om beter te begrijpen hoe de wagen werkt en kritischer te zijn op onszelf bij het zoeken naar oplossingen. Afgelopen jaar was een stap terug, een waar ik nooit om heb gevraagd, maar waar we allemaal veel van hebben geleerd. Iedereen moest daardoor naar zichzelf kijken en leren wat er beter kon. Ik kijk uit naar het debuut van de nieuwe auto."

Met medewerking van Luke Smith