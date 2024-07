Gemengde gevoelens voor Piastri na P2 in Oostenrijk

De frustratie bij Oscar Piastri zat 'm vooral in de afloop van de kwalificatie. De Australiër had daarin een derde tijd genoteerd, maar die werd hem afgenomen vanwege het overschrijden van track limits. Onterecht, aldus Piastri en zijn team McLaren en dus dienden zij een protest in. Dat werd echter niet ontvankelijk verklaard door de raceleiding en dus moest Piastri de race op de Red Bull Ring zondag vanaf P7 starten.

Lang zag het ernaar uit dat hij ook rond die positie of misschien een plaats of twee hoger zou eindigen, maar zoals wel vaker tegen het einde van een race, kwam ook in Oostenrijk de MCL38 pas laat tot leven. Op het moment van de aanrijding tussen Lando Norris en Max Verstappen – in de 64ste ronde – lag Piastri vijfde achter dat leidende duo en George Russell en Carlos Sainz. Met het wegvallen van Verstappen en Norris en een inhaalmanoeuvre op Sainz, zag de jonge Australiër zichzelf terug op P2, achter de langzamere Russell. Het verschil tussen Russell en Piastri bedroeg in ronde 65 – met nog zes ronden te gaan – 2,3 seconden en een zege leek binnen handbereik, maar de virtual safety car gooide roet in het eten en dus restte niets dan P2 voor Piastri.

"Ik ben over het algemeen blij", aldus een op twee gedachten hinkende Piastri na afloop van de race. "Maar het is ook wel een beetje zuur. Als je zo dicht bij een overwinning bent. Ik was echt aan het jagen in die laatste stint en ik had eigenlijk nog een paar rondjes extra nodig. En wat ook pijn deed, was dat ik van P7 moest starten in plaats van P3. Dus... bitterzoet. Maar we hebben punten en een trofee. Het is pas mijn vierde in de Formule 1 en ze komen ook niet elke dag voorbij. Over een paar uur zal het wel beter voelen."

Over het algemeen was Piastri blij met de MCL38. "De eerste stint was wat lastig. Ik zat vast in vuile lucht en kon niet veel uitrichten. We hebben de strategie wat aangepast, ik ben wat langer buiten gebleven en in de laatste stint kwamen we echt naar voren. Dus al met al prima."