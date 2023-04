Russell kwam op vrijdag niet verder dan de elfde tijd nadat teamgenoot Lewis Hamilton hem met vier duizendsten van een seconde aftroefde voor het laatste plekje in Q3. De Brit zat er in de sprint shootout een stuk beter bij en wist nu wel een plek in SQ3 te bemachtigen. Daar maakte hij optimaal gebruik van door de vierde tijd te noteren, waarmee hij nog voor de Ferrari van Carlos Sainz kwam te staan.

Russell blikt met gemengde gevoelens terug op de sprint shootout. "Ten eerste ben ik erg blij met mijn job in de kwalificatie. Ik denk dat we met de vierde plek onze verwachtingen hebben overtroffen. Maar toen ik weer in de pits was, dacht ik: 'Balen'. Ik maakte gisteren die fout, dit liet zien wat er mogelijk was, maar je kan niet altijd op je best presteren. En gisteren scheelde het weinig. Maar het was een interessante, we lijken altijd beter te worden naarmate de kwalificatie vordert. We komen altijd een soort van in ons element in Q3 en naarmate het weekend vordert, dus we hebben nog wat te leren. De race is vanmiddag, we zullen wel zien wat we kunnen doen vanaf P4."

Dat de W14 beter wordt naarmate het weekend vordert, betekent ook dat de potentie er eerder kan zijn. Toch weet Mercedes niet waar dat precies aan ligt en hoe zij er eerder het maximale uit kunnen halen. "Het is niet zo dat we de auto opzettelijk zo maken dat deze alleen maar beter wordt", legt Russell uit. "We hebben wel wat ideeën over hoe dat komt, maar zoals gezegd ben ik tevreden dat we het vandaag hebben weten om te draaien, of dat ik mezelf verbeterd heb omdat de auto natuurlijk hetzelfde was sinds gisteren. Nu moeten we de rest van het weekend maximaliseren."

Het was voor de coureurs wennen met het nieuwe format met twee kwalificaties, waarbij die van de sprint shootout kortere sessies kent en de bandenkeuzes oplegt: twee keer nieuwe mediums, één keer een nieuwe set van de zachte band. Russell kan dit nieuwe format wel waarderen. "Gisteravond was ik natuurlijk een beetje geïrriteerd, maar het is best spannend om elke dag actie te hebben. Ik hoop dat dit niet afdoet aan de spanning bij de fans voor zondag. Voor ons is het natuurlijk leuk omdat je vaker vol gas rijdt. We moeten luisteren naar de mensen thuis. Uiteindelijk zijn we hier om ze een show te geven."

Teamgenoot Lewis Hamilton was ook tevreden met zijn resultaat in de sprint shootout. Hij was met een rondetijd van 1.42.502 twee tienden langzamer dan Russell, maar kan leven met de zesde startplek voor de sprint. "De sessies verliepen eigenlijk behoorlijk goed", oordeelt de zevenvoudig wereldkampioen. "Q1 en Q2 gingen goed. Mijn laatste ronde... Ik worstelde gewoon met de achterkant en kreeg in de laatste ronde geen slipstream. De Red Bull trok te ver weg. Het was dus een beetje jammer, maar ik heb alles gegeven en dat is het enige wat je kunt doen. Het was leuk. Een kwalificatie is altijd leuk, het voelde ook als gewoon een andere kwalificatiesessie." Hamilton weet dat het een uitdaging wordt om in de sprintraces plaatsen goed te maken. "Ik bedoel, het zijn maar zeventien ronden, dus je kunt niet echt heel veel doen in die tijd, maar hopelijk krijgen we een soort van race."