Gelukkige derde plek maximale voor Hamilton: “Lange weg te gaan”

Het hele eerste raceweekend in Bahrein leek Mercedes geen aanspraak te maken op de podiumplaatsen. Vanaf de eerste vrije training op vrijdag was duidelijk dat de problemen met porpoising nog niet verholpen waren en dat in ieder geval Ferrari en Red Bull Racing sneller zouden zijn. Dat beeld werd in de resterend vrije trainingen en de kwalificatie bevestigd, want op zaterdagmiddag kwamen de Zilverpijlen niet verder dan de vijfde en negende startpositie. Op zondag leek het podium vervolgens ook buiten bereik te blijven, totdat zowel Max Verstappen als Sergio Perez in de slotfase met technische problemen uitviel.

De als vijfde gestarte Lewis Hamilton was de grote spekkoper, want hij zag zijn vijfde plaats hierdoor veranderen in P3 en dus een podiumplaats. Niettemin sprak Hamilton direct na afloop van de race over een moeilijke GP van Bahrein. “Allereerst enorme felicitaties voor Ferrari. Ik ben heel blij te zien dat ze weer goed presteren, het is zo’n historisch, episch team. Het is geweldig om Carlos en Charles daar te zien, dus mijn felicitaties”, vertelde hij over de prestaties van Ferrari, om daarna terug te blikken op zijn eigen optreden. “Het was zo’n moeilijke race. We hadden het moeilijk gedurende de trainingen, dus dit is echt het beste resultaat dat we konden behalen. Natuurlijk is het ongelukkig voor de andere twee coureurs, maar we hebben ons beste beentje voor gezet en ik ben dankbaar dat we deze punten hebben behaald.”

Tegelijkertijd beseft Hamilton ook dat de problemen waar Mercedes de afgelopen weken mee kampte, niet ineens opgelost zijn door het behalen van een podiumplaats in Bahrein. Hij concludeert dat er nog altijd werk aan de winkel is en dat hij rekent op nieuwe onderdelen om de problemen definitief tegen te gaan. “Daar hoop ik op. Ik weet dat de jongens in de fabriek keihard werken, maar ook dat we het niet snel gaan oplossen. Ik weet echter ook dat we ons daar van bewust zijn als team”, aldus Hamilton. “Voor mijn gevoel zijn we al zo lang het beste, eensgezinde team. Ik weet dat we allemaal weten dat we ons koppie omhoog moeten houden en moeten blijven werken. Er is nog een lange, lange weg te gaan.”