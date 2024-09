Geluk of talent? Verstappen blikt terug op GP Brazilië 2016

Het ging in 2016 erg snel met de carrière van Max Verstappen. Aan het begin van dat Formule 1-seizoen stond hij nog voor Toro Rosso aan de start, maar in Spanje was Red Bull Racing zijn werkgever. Die race won de Nederlander direct, maar dat was voor de buitenwacht niet eens het hoogtepunt van zijn jaar. De manier waarop hij op het circuit van Interlagos in Brazilië op een bijna ondergelopen parcours reed, was het moment dat Verstappen zich echt liet gelden. In de Viaplay-special 10 jaar Max Verstappen blikt de coureur zelf terug op die bijzondere Grand Prix. "Ja, die race Brazilië 2016, die was heel mooi", lacht de Red Bull-rijder, al vraagt hij zich af of hij dezelfde risico's nu nog zou nemen. "Je ziet me zo buitenom [gaan] en het zicht was toen heel slecht. Ik denk nu wel: 'als ik dat nu nog zo moet doen, ik weet het niet.' Maar dat maakt het ook wel leuk. Ik was toen jong, heel erg jong."

Het had wel weinig gescheeld of de held werd die dag de schlemiel. In de race gleed namelijk ineens zijn auto onder zich vandaan. Wonderbaarlijk genoeg hield de toen 19-jarige zijn Red Bull uit de muur en trok hij - na een strategische blunder van zijn team - alsnog de derde plaats naar zich toe. Op de vraag of het geluk of skills was, antwoordt hij eerlijk: "Natuurlijk moet je geluk hebben op dat moment. Hij brak uit en dan kan het twee kanten opgaan. Of hij blijft doorspinnen, of hij trekt het zelf een beetje terug. En gelukkig is daar een beetje banking. Normaal gesproken trekt hij door de banking al een beetje terug."

Verstappen ziet ook dat hij zelf ook ervoor zorgde dat het goed afliep. "Het moment dat hij uitbrak drukte ik meteen op de rem, dan blokkeren de wielen meteen", legt hij uit. "Met het momentum van de banking trok hij hem niet op het juiste moment weer recht. Dan kom je bij de vangrail en moet je op het juiste moment de rem loslaten om de wielen weer te laten draaien. Anders schuif je namelijk de vangrail in. Dus ik zou hier zeggen fifty-fifty. Vijftig procent had ik nodig dat hij zich rechttrekt, de andere vijftig is dat ik de rem op het juiste moment losliet."

Video: Bekijk hier de knappe redding van Verstappen in Brazilië 2016