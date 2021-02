Tech: Video van Mercedes verraadt noviteit

Mercedes heeft de middelen en manschappen om naar de kleinste details te kijken, en het lijkt erop dat de mensen in Brackley weer iets hebben gevonden. Tenminste, als we af moeten gaan op de glimp van de W12 die we te zien kregen in de video van het passen van het stoeltje van Valtteri Bottas.

Inzoomend lijkt het erop dat Mercedes een interessante wijziging heeft aangebracht in het ophangsysteem van de achteruitkijkspiegels, die de luchtstroom over de auto moet bevorderen.

Mercedes W12 spiegelbevestiging Foto: Mercedes AMG

Wat we zien is dat de spiegels wat langgerekter zijn dan gebruikelijk en bovendien een gekartelde bovenkant (gemarkeerd in geel) hebben. Dit wijst erop dat het team op zoek is naar een manier om dat oppervlak te gebruiken voor het verbeteren van de aerodynamische prestaties.

De spiegelbevestiging is ook scheef naar binnen geplaatst om zo de luchtstroom op een andere manier langs de cockpit te voeren. Vergeet niet dat we op de foto geen halo zien. Het zou zo maar kunnen dat de spiegels en hun behuizingen samen met die halo één aerodynamisch geheel moeten vormen.

Dol op gekartelde onderdelen

Mercedes maakt al jaren op verschillende onderdelen van de F1-wagens gebruik van gekartelde oppervlakten. Hier zijn vijf voorbeelden van waar Mercedes die zoal heeft gebruikt op zoek naar extra prestaties...

Windscherm Mercedes W08 Foto: Sutton Images

Mercedes heeft al een aantal jaren een getande voorruit. De kartels worden gebruikt om de rijwind zo af te buigen dat die niet continu tegen de helm (en het hoofd) van de coureur beukt.

Voorvleugel Mercedes W06 (GP Rusland) Foto: Giorgio Piola

Het team voegde in 2015 aan de achterkant van de voorvleugel van de W06 een gekartelde strook toe. Die moest de prestaties van de eerste en tweede flap verbeteren.

Achtervleugel Mercedes W07 Foto: Giorgio Piola

De W07 kreeg dezelfde oplossing, maar dan aan de achterkant. De gekartelde rand aan de achterrand van het hoofdvlak van de achtervleugel, moest de prestaties van de vleugel en DRS verbeteren.

DRS Mercedes W10 Foto: Giorgio Piola

De W10 en W11 (2019 en 2020) werden allebei uitgerust met een gekartelde achterrand op het mechanisme dat de DRS bedient. In plaats van een rechte rand, zorgen de kartels voor een ander aerodynamisch effect dat de prestaties van de achterliggende vleugel verbetert.

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail Foto: Giorgio Piola

Als onderdeel van een grote upgrade die tijdens de Duitse Grand Prix werd geïntroduceerd, voegde Mercedes in 2019 kartelingen toe aan de achterkant van de wing end plates van de achtervleugel. Die helpen bij de vortex die gewoonlijk ontstaat bij de vleugeltip, waardoor de luchtweerstand daar afneemt en de downforce toeneemt.