'Geheime' plannen voor Grand Prix in Denemarken stilgelegd

Met de uitbreiding van de Formule 1 naar nieuwe landen leek een Grand Prix in Denemarken een paar jaar geleden nog een reële optie. Voormalig Minister of Science Helge Sander en entrepreneur Lars Seier Christensen werkten aan plannen voor een race in Kopenhagen en kwamen dichtbij het verwerkelijken daarvan. De lay-out van het stratencircuit werd door de FIA goedgekeurd en de F1-organisatie hield er zelfs een plekje op de kalender van dit jaar voor vast. Dat bleek uiteindelijk allemaal tevergeefs toen de burgemeester van Kopenhagen, Frank Jensen, in 2018 besloot om het idee van een race in de hoofdstad niet langer te steunen.

Lees ook: Formule 1 maakt starttijden voor seizoen 2020 wereldkundig

Helge Sander werkte desondanks in het geheim verder aan een alternatief buiten de stad. "De F1-organisatie had mij opgedragen om andere mogelijkheden te verkennen. Ik heb contact gehad met een aantal steden. Twee daarvan, Aalborg en Roskilde, waren realistische opties en er was zowel gemeentelijke steun als ook specifieke belangstelling vanuit particuliere investeerders. Maar zo'n groot project heeft ook steun van de overheid nodig," vertelde Helge Sander aan BT.

Premier Mette Frederiksen stuurde het Formule 1-project door naar zakenminister Simon Kollerup, die deze week reageerde op het onderzoek van Sander. "Ik had een vergadering aangevraagd waarin ik de plannen kon presenteren, maar kreeg net een schriftelijk antwoord," was Helge Sander teleurgesteld. Daarin schreef de minister dat het idee 'complex en risicovol is' en een breed draagvlak nodig heeft. In de brief benadrukte hij tevens dat het project 'op dit moment geen prioriteit heeft voor de overheid'. Wel ziet hij in dat F1 groener wil worden en zou hij in de toekomst alsnog graag meer willen horen over de plannen. Maa volgens Sander verandert deze kleine opening weinig aan het feit dat de reactie 'een grote teleurstelling' voor hem is.

Mocht er in de toekomst toch een GP van Denemarken komen, dan is dit niet de eerste. Het land had begin jaren '60 van de vorige eeuw ook al een eigen GP, op de Roskilde Ring met de regels en auto's van de Formule 1. Het evenement dat slechts twee keer werd gehouden werd alleen niet tot het officiële kampioenschap gerekend.