Berger: Verstappen zeker titelkandidaat, maar sterke teammaat nodig

Red Bull heeft nog altijd niet naar buiten gebracht wie er volgend jaar naast Max Verstappen zit als teamgenoot bij het vlaggenschip van de energiedrankengigant, al heeft het wachten wel de langste tijd geduurd. Zo wordt er achter de schermen gesproken over een aankondiging op vrijdag. Maar wie moet dat worden? "Daarover hink ik een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant heb je met Albon natuurlijk een jonge coureur die je graag een kans wilt geven en ook wilt opleiden tot racewinnaar. Aan de andere staat staat de druk nu wel vol op de ketel", zo stelt Berger tegenover het Oostenrijkse Servus TV.

Kiezen tussen succes op korte termijn of eigen opleiding

De druk staat vooral vol op de ketel omdat Verstappen volgens Helmut Marko een gooi naar de wereldtitel moet kunnen doen in 2021. Daarvoor heeft de Nederlander een sterke tweede rijder nodig, zo weet Berger zeker. "Als je vooraan mee wilt doen, dan kun je het jezelf [als Red Bull] niet permitteren om zonder twee topcoureurs aan te komen. Als McLaren volgend jaar ook nog eens met de Mercedes-motor rijdt, dan is er niet meer veel voor nodig om punten te verspelen of om aan het eind van het jaar zelfs een plekje te zakken in de stand", denkt Berger dat de nummer drie bij de constructeurs in 2021 nog een stuk dichterbij komt.

Blijft de vraag wie dat zitje naast Verstappen moet krijgen. "Red Bull staat erom bekend loyaal te zijn. Daarom denk ik dat Albon zeker een kans heeft. Aan de andere kant, als je echt voor maximale prestaties wilt gaan, dan kun je haast niet meer om Perez heen. Ik kan me goed voorstellen dat Verstappen-Perez een zeer sterke combinatie zal zijn", zo vervolgt de voormalig Formule 1-coureur uit Wörgl. Maar wie zou Berger zelf kiezen als hij eventjes met de scepter mocht zwaaien? "Dat is heel lastig te zeggen, al kies ik in eerste instantie altijd voor prestaties. Maar ik begrijp ook goed dat je met eigen talent voor de toekomst wil kiezen. Daarom kan ik in deze kwestie eigenlijk niet goed kiezen."

'Verstappen klaar voor titelstrijd, rugdekking essentieel'

Wel weet hij dat Verstappen inmiddels helemaal klaar is voor een titelstrijd in de koningsklasse van de autosport, als het materiaal en zijn teamgenoot maar op orde zijn in 2021. "Met Max Verstappen hebben ze een absolute topman in huis, iemand die een absolute titelkandidaat is. Maar je moet zoals gezegd wel die rugdekking hebben, des meer omdat er zich nieuwe teams van achteren opdringen. En het doel voor Red Bull moet gewoon glashelder zijn: wereldkampioen worden [in 2021] zowel bij de coureurs als ook bij de constructeurs."

