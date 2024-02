Het is na de bekendmaking van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Formule 1-teambaas Christian Horner zeer stil gebleven bij Red Bull, wat bij toekomstig motorenpartner Ford verkeerd is geland. Het Amerikaanse bedrijf is niet te spreken over de gang van zaken rondom het onderzoek. Associated Press heeft een brief in handen gekregen waarin Ford CEO Jim Farley de energiedrankjesfabrikant laat weten gefrustreerd te zijn over de trage gang van zaken en is duidelijk dat volgens hem de beschuldigingen zeer serieus moeten worden genomen.

In de brief haalt Farley hard uit naar de gang van zaken bij Red Bull. "Er is een gebrek aan een oplossing of aan een duidelijke indicatie van u over wanneer u een eerlijke en rechtvaardige oplossing van deze zaak verwacht", aldus de Amerikaan. "We zijn ook gefrustreerd over het gebrek aan transparantie over deze zaak richting ons, jullie bedrijfspartners, en kijken er naar uit om het volledige onderzoek inclusief alle conclusies te ontvangen." Farley benadrukt dat Red Bull haast moet maken en deze zaak serieuzer moet nemen dan dat momenteel het geval is.

Voor Ford is het onderzoek enorm van belang. De Amerikaanse motorenbouwer werkt met Red Bull Powertrains samen aan het motorenproject voor 2026 en de marketing rondom het partnerschap is al in volle gang. Farley heeft in een eerder stadium al om opheldering gevraagd, maar heeft toen niets gehoord. "We hebben het al eerder aangegeven, maar de familiewaarden van Ford zijn niet-onderhandelbaar", verklaart de topman. De beschuldigingen aan het adres van Horner passen volgens hem niet bij de bedrijfswaarden van Ford. "Onze racepartners moeten deze waarden ook uitdragen en laten zien. Ikzelf en mijn team staan er altijd voor open om over deze zaak in gesprek te gaan. We verwachten ten zeerste - en hopen er op - dat het onderzoek een oplossing biedt waar we allemaal achter kunnen staan."

Druk neemt toe

Niet alleen Ford eist dat Red Bull het onderzoek binnen afzienbare tijd afrondt, want ook het Formula One Management riep daartoe al eerder op. "We hopen dat zo snel mogelijk duidelijkheid komt, nadat er een eerlijk en grondig proces is doorlopen", liet de F1-organisatie weten.

Red Bull heeft zich sinds de bekendmaking van het onderzoek afzijdig gehouden van commentaar. Horner is 'gewoon' verder gegaan met zijn werkzaamheden als teambaas. Zo liet hij zijn gezicht tijdens de autopresentatie in Milton Keynes zien en was hij aanwezig tijdens de F1-testdagen in Bahrein.