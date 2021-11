Geen zorgen over betrouwbaarheid Mercedes-motor bij races op hoogte

Mercedes-baas Toto Wolff onthulde in Amerika dat de constructeur te maken heeft met betrouwbaarheidsproblemen “die regelmatig de kop weer opsteken”. Valtteri Bottas nam in Austin zijn derde extra krachtbron in gebruik, teamgenoot Lewis Hamilton kreeg twee weken daarvoor in Turkije al een nieuwe motor geïnstalleerd in de W12. Ook bij Mercedes-klanten Aston Martin en Williams is men niet bespaard gebleven van problemen. De komende races in Mexico en Brazilië vinden plaats op respectievelijk 2.285 en 800 meter boven zeeniveau. Door de ijle lucht moeten onderdelen als de turbo en MGU-H harder werken.

Maar volgens Dave Robson, head of vehicle performance van Williams, zou dat niet voor extra problemen moeten zorgen. “Op dit moment maken we ons daar geen zorgen over”, zei Robson. “De hoogte zou wat betreft betrouwbaarheid niet voor problemen moeten zorgen, dat zou in principe gewoon moeten kunnen. Zeker in deze fase kunnen we ons daar nog niet druk om maken. Ik denk dat we in deze fase van het seizoen altijd problemen zouden krijgen met de beschikbare motoren van George [Russell]. Hij had in Oostenrijk al problemen.”

Williams staat bij de constructeurs op de achtste plaats en heeft vooral geprofiteerd van sterke resultaten tijdens de races in Hongarije en België. Alfa Romeo staat op zestien punten achterstand en daarmee lijkt de positie van Williams veilig, zeker omdat Williams volgens Robson juist naar voren kijkt en de pijlen gericht heeft op Alpine en Aston Martin.

“Het kan een beetje wisselend zijn in de strijd om de achtste plaats, dat is volgens mij onderdeel van het spel. Ik denk dat wij juist nog iets dichter tegen Alpine en Aston Martin staan, dus wat dat betreft staan we achtste of negende”, vervolgde Robson. “Op een goede dag kunnen we de langzamere Alpines en Aston Martins hebben. Daar staan we ongeveer. Normaal gesproken kon dat bij Tsunoda ook, maar hij doet het de laatste tijd erg goed en dat is wat moeilijker geworden. Dat is het wel ongeveer, we zijn zeker negende en soms staan we iets naar voren. Soms doen we het goed en kunnen we iets beter meekomen.”