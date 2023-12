Geen winterstop voor Verstappen: Test met Ferrari GT3 op Portimão

Het Formule 1-seizoen is nog maar net achter de rug en de meeste coureurs nemen even een pauze, maar het racebloed van Max Verstappen kruipt zoals we ondertussen van hem gewend zijn waar het niet gaan kan. De Nederlandse wereldkampioen is samen met zijn vader Jos en zijn goede vriend Thierry Vermeulen naar het circuit van Portimão - waar in 2021 nog een F1 Grand Prix werd verreden - afgereisd om daar met een Ferrari 296 GT3 een privétest af te werken. Uiteraard ontbreken de Red Bull-kleuren niet. Opvallend is dat de helm van de Nederlander anders is dan dat we gewend zijn in 2023. Het is duidelijk meer geïnspireerd door de kleurstelling die de meervoudig wereldkampioen in zijn carrière voordat hij in de Formule 1 terechtkwam gebruikte.

Foto: Max Verstappen Max Verstappen bespreekt met vader Jos Verstappen zijn bevindingen

Het is niet toevallig dat het een Ferrari was waarmee de 26-jarige coureur het Portugese asfalt opzocht. Vermeulen reed met dezelfde bolide in het DTM en de GTWCE reed en de zoon van Verstappens manager werd daarbij gesponsord door zijn vriend. De keuze om Vermeulen achter het stuur van een door hem gesponsorde wagen te zetten past ook in de plannen van Verstappen om op termijn een eigen GT-team te hebben.

Foto: Max Verstappen Max Verstappen in de Ferrari 296 GT3

Het doel is om in 2025 met een Verstappen.com-auto in de GT-racerij mee te doen, met de mogelijkheid dat er een simcoureur achter het stuur van de auto komt. Samen met Team Redline - waar hijzelf ook een aantal simraces per jaar voor rijdt - zoekt de nu drievoudig F1-kampioen naar simtalent om die achter het stuur van een racewagen in het echte leven te zetten. Naar eigen zeggen gaat hij als dat project van de grond komt een 'no-nonsens'-teambaas zijn, al zal dat pas na zijn actieve F1-carrière echt gaan gebeuren. Ook de deur naar Le Mans staat met zijn eigen team wagenwijd open, want de Limburger maakt er geen geheim van dat hij ambities heeft om aan de wereldberoemde endurance-race mee te doen.