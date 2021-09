Afgelopen weekend reed Pato O'Ward mee in de laatste race van het IndyCar-seizoen. De Mexicaan was de belangrijkste uitdager van Alex Palou in de strijd om de titel, maar zag de Ganassi-coureur uiteindelijk met het kampioenschap aan de haal gaan. O’Ward eindigde in de titelstrijd op de derde plek, nadat hij uitviel in Long Beach met een gebroken aandrijfas. Dat was weer het gevolg van de botsing die hij in de eerste ronde had met Ed Jones.

Het IndyCar-seizoen zit er dus op, maar O’Ward kan zich nog verheugen op een optreden in de F1-bolide van McLaren. Als beloning voor zijn eerste IndyCar-zege in Texas mag hij in december opdraven tijdens de afsluitende test in Abu Dhabi, waar hij de MCL35M aan de tand mag voelen. De komende weken heeft O’Ward echter geen races op het programma staan en dus is hij ook beschikbaar om tijdens de Mexicaanse GP een vrije training af te werken voor McLaren. Dat idee wordt echter snel door Brown uit de wereld geholpen.

“Dat zouden we nooit doen”, vertelde de CEO van McLaren Racing. “We zouden niet in staat zijn om een coureur in te zetten tijdens de vrije training, want ten eerste begint hij zonder doel aan het weekend. Het zou nieuws zijn in Mexico en goede publiciteit opleveren, maar we willen altijd optimaal presteren en een andere coureur inzetten [tijdens VT1] zou een effect hebben. We zitten midden in een grote strijd met Ferrari om de derde plek bij de constructeurs. We gaan niets doen wat die strijd in de weg kan staan, zoveel is zeker.”

Toekomst bij F1-team niet uitgesloten

In zijn tweede volledige IndyCar-seizoen heeft O’Ward in ieder geval weer een uitstekende indruk achtergelaten door tot de laatste race mee te doen om het kampioenschap. Op korte termijn is dat echter nog niet genoeg voor een zitje in de Formule 1, maar Brown sluit niet uit dat de 22-jarige coureur in de toekomst wel een kandidaat is. Dat hangt echter af van een reeks factoren, waaronder de contracten van huidige F1-rijders Lando Norris en Daniel Ricciardo, maar ook O’Wards verrichtingen tijdens de test in Abu Dhabi.

“Dat zullen we zien nadat hij in de auto heeft gereden in Abu Dhabi”, aldus Brown. “Hij is gefocust op IndyCar en wil daar graag blijven. Coureurs hebben natuurlijk altijd de ambitie om in de Formule 1 te rijden, maar ik denk dat we moeten afwachten hoe het in Abu Dhabi gaat. We moeten de ontwikkelingen in de IndyCar afwachten, maar ook in de F1 om te zien of er in de toekomst een kans komt. Dat is belangrijk. We richten ons allemaal op onze taak en denken niet aan wat mogelijk wel of niet gebeurt. De beste manier om de F1 te bereiken is om te doen wat [Jacques] Villeneuve en [Juan Pablo] Montoya deden in de IndyCar, heb ik hem verteld. Dan zullen we zien wat er gebeurt.”