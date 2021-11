De Formule 1 en de FIA zijn in gesprek met de huidige fabrikanten over de nieuwe motorenreglementen voor het seizoen 2026 en verder. De sport houdt vast aan het turbo hybride-concept, maar de ingewikkelde en dure MGU-H wordt naar alle waarschijnlijkheid afgeschaft. Dit component bleek de afgelopen jaren voor veel potentiële nieuwkomers een afschrikwekkende werking te hebben. De Volkswagen Group lijkt verregaande plannen te hebben om toe te treden tot de Formule 1, al moeten er nog wat plooien gladgestreken worden voordat het daadwerkelijk zo ver is.

Zo ligt het plan op tafel om nieuwkomers een helpende hand toe te steken door geen budgetlimiet of ontwikkelingslimieten vast te stellen. Daarnaast is er onenigheid over het vraagstuk of Red Bull aangewezen moet worden als nieuwe fabrikant nu het team het motorenproject van Honda overneemt.

Huidige teams als Mercedes zijn bereid om in het belang van de sport concessies te doen, maar teambaas Toto Wolff benadrukt dat er wel grenzen zijn. “Het is geweldig dat grote OEM’s interesse tonen in onze sport. Uiteraard wil geen van deze enorme autofabrikanten toetreden en in een situatie terechtkomen waarin ze totaal niet competitief zijn. Daarom moet er een systeem zijn dat dergelijke grote risico’s beperkt. Aan de andere kant is de F1 de Champions League. Niemand kan verwachten om voor de eerste maal toe te treden tot de Champions League, direct de finale te halen en met de grote beker naar huis te gaan. Wij zitten hier al vele jaren, hebben veel geïnvesteerd. Bloed, zweet en verschrikkelijke resultaten om hier te komen. Kijk naar de historie van onze eerste drie jaar als fabrieksteam. Kijk naar de dramatische eerste Honda-jaren, of de Renault-dagen. Stuk voor stuk moesten we ons een weg omhoog knokken om uiteindelijk races en titels te winnen.”

Succesvol F1-project heeft tijd nodig

Wolff legt de vinger op de zere plek als het gaat om eerdere fabrikanten die geen succes kenden: “Iedereen erkent dat je niet kunt binnenkomen en heersen. Je moet het tijd geven. En dat hebben veel OEM’s in het verleden verkeerd begrepen. Kijk naar Toyota, Honda en BMW: al het geld, al de middelen zijn irrelevant als je het project niet genoeg tijd geeft. Iedereen die toetreedt tot de F1, als team of als motorenfabrikant, moet dat begrijpen. Het heeft tijd nodig. En dat maakt de sport zo aantrekkelijk: dat het niet simpel is om te zegevieren.”