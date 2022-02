Geen vlekkeloze testdag voor Red Bull door versnellingsbakprobleem

Waar Max Verstappen zich gisteren nog de kilometervreter van de dag toonde achter het stuur van de RB18, kende Sergio Perez dat voorrecht niet. De Mexicaan zorgde onbedoeld voor de eerste rode vlag van het nieuwe seizoen. Richting bocht dertien viel de man met startnummer 11 stil door een versnellingsbakprobleem, zo zou het team later ook toegeven. Na de lunch was het wederom lang wachten op Perez, die het Circuit de Barcelona-Catalunya daardoor niet vaker dan 78 maal wist te ronden. Ter vergelijking: Pierre Gasly toonde zich de meest productieve rijder op donderdag met 147 afgelegde ronden. AlphaTauri gebruikt overigens dezelfde versnellingsbak als Red Bull Racing.

"Het duurde iets langer dan verwacht om de problemen met onze versnellingsbak op te lossen", erkent Perez na zijn testdag. "Maar op zich is dat niet zo erg, deze dingen horen nou eenmaal bij het testen." De tweevoudig Grand Prix-winnaar heeft ondanks dat oponthoud wel een betere indruk gekregen van zijn wapentuig voor 2022. "We hebben vandaag weer enkele goede lessen geleerd, daar ben ik blij mee. We hebben ook verschillende dingen geprobeerd en daarmee uiteenlopende informatie verzameld om te analyseren. Het is belangrijk om dat tijdens de besprekingen zo gedetailleerd mogelijk te doen, om onze engineers ook zoveel mogelijk feedback te geven."

Volgens Guillaume Rocquelin, head of engineering bij Red Bull, is positief dat die feedback van beide coureurs vergelijkbaar is. Beide coureurs willen min of meer hetzelfde van de auto. "Checo had de snelheid rap te pakken en zijn feedback is vergelijkbaar met wat Max eerder heeft gezegd. Daardoor weten we waar we naartoe werken en is het beeld helder. Iedere keer dat de auto weer in de pitbox komt, kunnen we nieuwe verbeteringen doorvoeren. In dat opzicht ben ik tevreden." Desalniettemin erkent Rocquelin dat de donderdag beter had kunnen verlopen. "We hadden een klein probleem, waardoor we ongeveer een halve dag zijn kwijtgeraakt. Over het probleem zelf maken we ons niet druk, al is het pijnlijk dat we die rijtijd zijn misgelopen. Dat gezegd hebbende, zou dit op de lange termijn geen invloed moeten hebben. We zijn blij met de basis die er nu ligt en boeken nog steeds progressie."