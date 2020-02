Ook Mercedes kampte met motorproblemen in Barcelona

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren op twee van de drie testdagen in Barcelona het snelste, de nieuwe W11 had vanaf de eerste meter direct een goed tempo. Dat stond in contrast met Ferrari. De Italianen beleefden een niet bepaald vlekkeloze week. Sebastian Vettel veroorzaakte vrijdag een rode vlag toen zijn SF1000 stilviel met een motorisch probleem.

Hoewel het leek alsof bij Mercedes alles gesmeerd verliep, heeft Motorsport.com vernomen dat het elektrische probleem waar Valtteri Bottas op de tweede testdag mee te maken kreeg toch serieuzer was dan aanvankelijk gedacht. De power-unit was zelf beschadigd was geraakt, het team moest de krachtbron vervolgens vervangen.

Het probleem bij Bottas was niet het enige struikelblok bij Mercedes. Williams-rookie Nicholas Latifi viel op de laatste ochtend van de test stil met een motorisch probleem. Ook deze unit moest vervangen worden.

Gedurende de winter bleek ook al dat Mercedes nog niet alles op een rij had wat betreft de nieuwe krachtbron. Andy Cowell, de verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de motoren bij Mercedes, gaf toe dat ‘er wat kleine problemen waren’ met de ontwikkeling.

Ferrari en Mercedes waren niet de enige fabrikanten die een motor moesten vervangen. Op de tweede dag heeft Honda uit voorzorg een machine vervangen toen er een probleem gevonden werd in de motor van Alex Albon. De Japanse fabrikant gaf deze krachtbron later weer vrij en werd op de laatste dag zelfs weer gebruikt.

Als we kijken naar de afstanden per motorleverancier, heeft Honda een indrukwekkende start gehad:

Ronden per power-unit