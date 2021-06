Om te voorkomen dat de coureurs bewust buiten de baan gaan zijn er op een aantal punten op Circuit Paul Ricard zogenaamde sausage kerbs neergelegd, naast de reguliere kerbstones. Deze hogere gele kerbstones zorgden vrijdagochtend tijdens de eerste vrije training voor de nodige schade aan de auto van Valtteri Bottas, wat tot kritiek leidde van Ron Meadows. De sportief directeur van het F1-team van Mercedes uitte tegenover wedstrijdleider Michael Masi zijn ongenegen over de kerbs en liet weten dat de schade in de tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro's liep.

In de tweede vrije training had ook het team van Red Bull kritiek op de kerbstones, na een uitstapje van Max Verstappen over de kerbs. Ook bij de Nederlander hadden de kerbstones tot flink wat schade geleid.

Masi leek vrijdag niet helemaal onder de indruk van de kritiek. Zo pareerde hij de kritiek van Mercedes met het antwoord dat de gele kerbs er ook al lagen in 2019 toen de Formule 1 voor het laatst racete op het circuit van Paul Ricard. Masi gaf aan dat hij een kijkje zou nemen en de kwestie is vrijdagavond besloten tijdens de drivers’ briefing. Uiteindelijk is er echter besloten dat er geen veranderingen worden gemaakt aan het circuit, waarmee dus ook de gele kerbstones blijven liggen.

Extra financiële gevolgen

Schade aan de auto’s heeft dit seizoen extra gevolgen voor de teams in het kader van het budgetplafond. De schade zadelt de teams met extra uitgaven op, wat ten koste gaat van het bedrag dat anders in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de auto kan worden gestoken.

“We zitten echt krap in het bedrag dat we onder de huidige reglementen van het kostenplafond uit kunnen geven”, vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff tegenover Motorsport.com. “Als je een vloer verliest vanwege zo’n sausage kerb is dat heel frustrerend, omdat het niemand z’n fout is. We moeten gewoon met oplossingen komen die voorkomen dat auto’s te ver buiten de baan gaan, maar aan de andere kant ook niet het chassis beschadigen.”

“Elektrische controles zijn niet geweldig, visuele controles ook niet. Er moet een straf staan op het wijd gaan, maar liever niet een financiële straf. Een grindbak is misschien de makkelijkste oplossing. Maar dat gezegd hebbende kan het ook weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de veiligheid. Misschien moeten we eens kijken naar de nieuwere circuits en onderzoeken hoe we daar spectaculairdere races kunnen krijgen zoals op Mugello, Portimao en zelfs Imola. We moeten daar lessen van leren en niet opnieuw het wiel uit proberen te vinden.”

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet de grindbak ook als de beste oplossing: “Het is vooral belangrijk om een balans te vinden”, aldus de Brit. “Het probleem is dat de manier waarop de kerbs daar zijn aangebracht, ze niet meteen zichtbaar zijn voor de coureurs. Het is dus nogal verleidelijk om die kant op te gaan. Het zou fijner zijn als we iets hebben wat niet meteen zoveel schade aan de auto’s veroorzaakt, dat er bijvoorbeeld een tijdstraf op komt te staan.”

“Voor de lange termijn is een grindbak denk ik de betere oplossing. Dan komt er een fysieke straf op te staan en niet alleen maar kapotte voorvleugels. In een wereld met een kostenplafond is zoiets heel erg kostbaar.”

