Het Formule 1-seizoen 2021 mondde zowel op als naast de baan uit in een heftige strijd. Max Verstappen en Lewis Hamilton streden op het asfalt om elk punt, terwijl de teams daarnaast regelmatig in moddergevechten verwikkeld raakten. In de eerste fase van het seizoen beschuldigde Mercedes rivaal Red Bull Racing ervan met een te ver doorbuigende achtervleugel te rijden. Dat zou op de rechte stukken tot een hogere topsnelheid leiden. De FIA greep in en stelde halfweg het seizoen strengere regels in. In de slotfase van het jaar waren de rollen omgedraaid en betichtte Red Bull Mercedes ervan met een flexibele achtervleugel te rijden. De FIA ging er opnieuw mee aan de slag en voerde vanaf de Grand Prix van Qatar nieuwe controles uit. Deze tests hadden niet tot doel om de legaliteit van de auto’s te testen, maar men hoopte om antwoorden te vinden of de reglementen in de toekomst verder aangescherpt zouden moeten worden.

Op de vraag wat de FIA bij deze onderzoeken ontdekt heeft, antwoordde F1’s head of single seater matters Nikolas Tombazis: “In Qatar is niets onregelmatigs ontdekt, of iets wat daarmee te maken zou kunnen hebben. We hebben niets gevonden wat ons zorgen baarde. Het was geen slechte test, maar het kan nog verbeterd worden. We bekijken dus hoe we verbeteringen door kunnen voeren voor het seizoen 2022.”

Finetuning noodzakelijk

Het probleempunt zit hem in de manier waarop de vleugels getest worden op flexibiliteit. De scrutineers hangen gewichten aan de vleugel om te beoordelen in hoeverre deze doorbuigt. Dergelijke krachten zijn onder raceomstandigheden echter nauwelijks van toepassing, dan komt de druk vooral via horizontale stromingen. “De reden dat de test niet heel goed verliep, draait om de rand van de hoofdplaat. Die buigt wat omhoog”, legt Tombazis uit. “Als je er verticaal gewicht aan hangt, is de plaat vrij stijf. We willen echter om de druk toe te passen zoals gebruikelijk is als een auto rijdt, namelijk horizontaal. Dat is ingewikkelder, want dan sluit je de zwaartekracht weer uit. We moeten het dus finetunen en we moeten er nog wat beter naar kijken. Het is uiteraard niet onmogelijk.”